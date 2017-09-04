جرم ما در حد هشت سال خانه نشینی نبود/ روایتی از ممنوع الکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن سزاوار خواننده موسیقی پاپ دوشنبه سیزدهم شهریور با برپایی یک نشست رسانه ای که با حضور علیرضا صلواتی تهیه کننده، بردیا اصفهانی رهبر ارکستر و نوازنده پیانو، علی عطایی و کیارش حسن زاده مدیر شرکت «آوای مهر میهن» برگزار شد از برگزاری یک کنسرت بعد از هشت سال ممنوع الکاری سخن گفت.

مولفه های فراموشی یک خواننده توسط مخاطب

در ابتدای این نشست خبری بردیا اصفهانی رهبر ارکستر گفت: این افتخار نصیب من شده که در شش ماه گذشته همکاریم را به عنوان رهبر ارکستر با هومن سزاوار آغاز کنم و امیدوارم نتیجه تمرین ها و تلاش های مان به ثمر بنشیند.

وی افزود: در این چند ساله اگر یک خواننده شش ماه اثری را وارد بازار موسیقی نکند، از یادها می رود، چه برسد به این که خواننده ای هشت سال از عرصه موسیقی دور بوده باشد اما خوشبختانه روند بلیت فروشی های کنسرت هومن سزاوار نشان از استقبال علاقه مندان دارد.

علیرضا صلواتی تهیه کننده کنسرت هومن سزاوار نیز گفت: با تمام قوا پشت هومن هستم و امیدوارم اتفاق های خوبی برای او رخ دهد. به شما قول می دهم که در آینده ای نزدیک ما یکی از موفق ترین ها خواهیم بود.

قربانی سخت گیری مسئولان شدیم

هومن سزاوار خواننده موسیقی پاپ هم که طی هشت سال گذشته مجوزی برای برگزاری کنسرت دریافت نکرده بود، در این نشست بیان کرد: روزهای سختی در این هشت سال بر من گذشت. این کار نکردن به خواست خودم نبود اما برای این که برگردیم به بازار مجاز موسیقی باید این سال ها را طی می کردیم. به هر حال قرعه بدی بود که به نام من و چند تن از همکاران افتاد ما قربانی سخت گیری مسئولان آن زمان شدیم. شاید می شد گذشت کرد چرا که جرم ما آنقدر نبود که هشت سال خانه نشین شویم. به هر حال امیدوارم بتوانیم موفق باشیم. من می دانم مخاطب تغییر کرده و بازار موسیقی خیلی فضای دشواری دارد. اما من هم امیدوارم بتوانیم به جایگاه پیشین برگردیم.

این خواننده درباره کنسرت پیش رویش و فروش بلیت ها گفت: ما توقع این را نداشتیم که اتفاق خارق العاده ای رخ دهد و در یک ساعت تمام بلیت ها به فروش برسد.

وی درباره آثاری که در کنسرت پیش رو اجرا می کند، توضیح داد: ما در این کنسرت بیشتر کارهای قدیمی و آثاری که پیش تر از من شنیده شده را اجرا می کنیم. در عین حال چند قطعه جدید هم داریم که به تازگی در فضای مجازی پخش شده است.

وقتی تصویرم از ماهواره پخش شد تا ونک پیاده روی کردم

هومن سزاوار درباره دلایل ممنوع الفعالیتی خود طی هشت سال گذشته گفت: بخشی از ممنوع الکاری ما به جوانی ما هم برمی گردد اما امروز من ۳۷ ساله ام. زمانی که ممنوع الکار شدم خیلی جوان بودم. وقتی برای اولین بار تصویرم از شبکه های ماهواره ای پخش شد، روزی در تجریش به سمت نیاوران می رفتم یکی من را شناخت آنقدر ذوق کردم که مسیر را فراموش کرده و تا ونک پیاده رفتم.

وی ادامه داد: در آن زمان کارهایم متعلق به شرکت «ایران گام» بود. ویدیوهایی را ساختیم و در اختیار ایران گام قرار دادیم که پخش شد و دیده شدیم اما بعد از شش ماه مجوزمان لغو شد. چرا که ویدیوهایمان از شبکه های ماهواره ای پخش شد. اگر آن زمان دید امروز را داشتم، سریع پخش ویدیوها را از شبکه های ماهواره ای قطع می کردیم.

این خواننده تاکید کرد: در سیستم دولتی ما کسی پاسخگوی درخواست های شما نبود. ما هر روز پیگیر درخواست مجوز بودیم اما خواستند که این مجوز نگرفتن من سال ها طول بکشد. این خواست مسئولان آن زمان بود. هیچ چیزی بدتر از این نیست که هنرمندی را از جایگاهش پایین بکشند و او را به زمین بزنند.

سزاوار گفت: خیلی خوشحالم که بچه های الان خیلی راحت تر مجوز می گیرند. به هر حال زمانه تغییر کرده است. الان شبکه های اجتماعی آمده و در عین حال مسئولان هم به روزتر و موافق تر با موسیقی هستند.

از ممنوع الکاری دوباره می ترسم

سزاوار با اشاره به انتشار آلبوم «کافه های رمانتیک» در سال گذشته تاکید کرد: این هفت سال باعث شد که من خیلی از ممنوع الکاری دوباره بترسم. ترک هایی که در آلبوم «کافه های رمانتیک» بود، آثاری بودند که در زمان پس از مجاز شدنم خیلی زود مجوز گرفتند و من هم برای این که فقط آلبومی در بازار موسیقی داشته باشم قبول کردم که آلبوم با همان قطعه ها منتشر شود.

او ادامه داد: مخاطب زمان ما برایش شعر و شاعرانگی مهم بود. اما الان اوضاع فرق کرده. به هر حال ذات موسیقی من ثابت است و در نهایت می توانم کمی به این موسیقی شاخ و برگ بدهم. باید همان فُرم موسیقی خودم را به روز نزدیک تر کنم.

کنسرت هومن سزاوار ۱۷ شهریور در دو نوبت ۱۷ و ۲۱ در تالار ایوان شمس برگزار می‌شود.