سایپا در مسیر تعالی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه خودرو سازی سایپا توانسته است با یک برنامه جامع، بر مشکلات و بحرانهای سالهای اخیر خود غلبه کند و دستاوردهای بسیار مطلوبی را برای این گروه به ارمغان آورد.

در سالهای ۹۲ و ۹۳، شرایط کسب و کار، بواسطه تحریم‌های ظالمانه بسیار سخت و پیچیده شده بود. به طوریکه خودروسازان در تأمین قطعات پیچیده با مشکلات فراوان روبرو بودند و محدودیت‌های زیادی در همکاری با شرکای تجاری خود داشتند. گروه سایپا نیز با بحران شدیدی روبرو شد.

این گروه در سال ۹۴ با زیان انباشته بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان مواجه بود و نسبت مالکانه شرکت به ۱۴.۶%- کاهش یافته بود. تأمین منابع مالی نیز از بانکها برای شرکتهای خودروساز و قطعه ساز گروه وجود نداشت.

پیش بینی‌ها نشان می‌داد، در صورتی که تغییرات بنیادین در این گروه ایجاد نشود، حداکثر می‌توانست تا نیمه اول سال ۹۵ به حیات خود ادامه دهد.

اما این گروه، با اتخاذ استراتژیهای مناسب و برنامه خروج از بحران، توانست بار دیگر در مسیر شکوفایی گام بردارد و دستاوردهای قابل توجهی را در صنعت خودرو سازی کسب کند.

در حوزه تأمین و تولید، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته رشد ۵۳ درصدی تولید درگروه سایپا که با افزایش ۲۰۰ هزار دستگاه تولید در سال ۹۵ به نسبت ۹۴ محقق شد و همچنین در حال حاضر، شاهد رشد ۲۵ درصدی تولید در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ در این گروه هستیم.

همچنین گروه سایپا با پیگیری و راهبری مدیریت ارشد در حوزه توسعه محصول نیز توانسته است ۱۱ محصول جدید را در بخش‌های مختلف قیمتی، درسال های ۹۲ تا ۹۶ به بازار ارائه دهد. عرضه محصولات جدید گروه سایپا بر روی پلت فرم مدرن و بروز SP۱۰۰ و SP۰ که تولید آنها از انتهای سال جاری آغاز می‌شود و قابلیت صادرات به کشورهای اروپائی را دارد یکی از بزرگترین دستاوردهای صنعت خودرو خواهد بود.

در حوزه مالی و اقتصادی، گروه سایپا توانسته است با برنامه ریزی دقیق خود، زیان انباشته ۵۰۰۴ میلیارد تومانی خود را به سود انباشته ۶۳ میلیارد تومانی سال ۹۵ و پیش بینی سود انباشته ۷۲۶ میلیارد تومانی درسال ۹۶ تبدیل کند. علاوه بر این سرمایه شرکت به میزان ۲۱۸۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

این نتایج حاصل برنامه‌های مهمی چون اصلاح ساختار سرمایه، کاهش هزینه‌ها و چابک سازی گروه از طریق حذف فعالیت‌های موازی، ادغام شرکت‌ها، تجمیع خرید، حذف واسطه‌ها و تأمین از منابع اصلی و ... بوده است.

همچنین می‌توان به ایجاد امکان تأمین منابع مالی از طریق طراحی روش‌های نوین فروش همچون فروش اعتباری بدون بهره و کم بهره و ...، کاهش نرخ مؤثر تسهیلات بانکی از ۳۰ درصد به ۲۴ تا ۱۸ درصد، انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۳۵۰ میلیارد تومان اوراق صکوک در سال ۹۵ و متعاقب آن انتشار اوراق سلف موازی و استفاده از خطوط اعتباری بین المللی به عنوان سایر برنامه‌های استراتژیک این گروه اشاره کرد.

علاوه بر این پس از اجرایی شدن برجام، گروه سایپا در خصوص جذب سرمایه خارجی نیز فعالیتهای بسیار مناسبی انجام داده است. که از آن جمله می‌توان به عقد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با سیتروئن با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان ۳۰۰ میلیون یورو اشاره کرد. همچنین در حوزه قطعه سازی به عقد قرارداد با شرکت هانووس نهائی شده است. در قرارداد سرمایه گذاری مشترک با هانووس در خرمشهر ۱۲۰۰ شغل در منطقه محروم خرمشهر ایجاد خواهد شد. همچنین در مشارکت با این شرکت تکنولوژی روز دنیا به ایران انتقال خواهد یافت.

علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی، گروه سایپا نسبت به سرمایه گذاری در کشور الجزایر اقدام و سایت تولیدی خود را با رویکرد کاملاً ملی و اقتصادی و بدون هیچ گونه تصمیم گیری سیاسی تأسیس کرده است. این کارخانه تولیدی در طول یکسال ایجاد شده که رکورد زمانی راه اندازی خط تولید خودرو را شکسته است.

اضافه بر این موارد، افزایش ۳.۲ درصدی رضایت مشتریان از فروش محصولات گروه سایپا در حوزه کیفیت، رشد ۶.۳ درصدی سهم بازار گروه سایپا در حوزه فروش و خدمات پس از فروش و کسب سهم ۷۰ درصدی گروه سایپا از صادرات خودرو کشور در سال ۹۵ از دیگر دستاوردهای مدیریت ارشد گروه سایپا است که نتیجه برنامه جامع خروج از بحران بوده است.