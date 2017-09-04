جنوب کرمان و محرومیت تاریخی/ مددجویان را توانمند کنید

خبرگزاری مهر – گروه استان ها، ایمان ابراهیمی*: محرومیت در جنوب کرمان بقدری زیاد است که ۳۸ سال از انقلاب می گذرد و علی رغم خدمات ارزنده ای که در جنوب به مردم داده شده اما هنوز این غبار از جنوب کرمان برداشته نشده است .

کمیته امداد که حامی مستضعفان است خدماتی به مردم محروم می دهد که در جنوب کرمان این خدمات مانند جاهای دیگر داده می شود اما این خدمات در برابر محرومیتی که وجود دارد خیلی کم است .

با استقلال کمیته امداد در جنوب کرمان می توان محرومیت را از این خطه برداشت .

حال با خبر شدیم در آینده نزدیک ریاست کمیته امداد کشور به جنوب کرمان سفر خواهد کرد نکاتی را محضر ایشان اعلام می داریم؛ در جنوب کرمان جوانان زیادی هستند که تحت حمایت کمیته امداد هستند و دلیل تحت حمایت قرار گرفتن آنان از دست دادن سرپرست یا از کار افتادگی سرپرست و ... می باشد که با توجه به محرومیتی که وجود دارد این جوانان توان مالی برای تشکیل زندگی ندارند و از همه مهمتر تهیه مسکن برای این جوانان است.

در جنوب کرمان وام هایی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد داده می شود جهت اشتغال زایی که کارشناسی نمی شوند و در بعضی از طرح ها کارشناسان کمیته امداد تخصص لازم ندارند و نتیجه به ورشکستگی می رسد.

مردم جنوب کرمان از حضرتعالی به نیکی یاد می کنند چرا که کمیته امداد خدمات خوبی داده است به خطه جنوب، اما سیاست اداره کمیته امداد در استان بر این است که وام دهد و مسمتری مددجویان را قطع کند که این خود باعث فقر زیاد می شود چرا که در مرحله اول آن مددجویی که وام می گیرد سود کلانی بدست نمی آورد که بلافاصله مستمری آن قطع شود و در مرحله دوم گیریم که طرح اجرا شده توسط مددجوی کمیته امداد سودی هم داشته باشد حال مددجو وام را پرداخت کند دیگر از همان مستمری که خرج خانه اش هم می داد بی نصیب می شود .

ریاست کمیته امداد کشور، در جنوب کرمان، ۱۲ اداره کمیته امداد وجود دارد که دورترین آنها فاصله اش تا اداره کل کمیته امداد ۴۵۰ کیلومتر است و هزینه رفتن این مسیر برای یک مددجو سخت است که نیاز است با توجه به محرومیتی که وجود دارد اداره کل کمیته امداد در جنوب کرمان مستقل شود تا بتواند خدمات بهتری به محروم ترین مردم کشور ارائه دهد .

جناب آقای فتاح جنوب کرمان داری هفت شهرستان است که با ۴ استان برابری دارد و محرومیت آن با بیش از همه جای کشور است که در استان به این هفت شهرستان توجه مطلوبی نمی شود و این خود باعث عقب افتادگی جنوب کرمان است حال باید تصمیماتی گرفته شود که این عقب افتادگی جبران شود.

مردم جنوب کرمان انتظار دارند با توجه به اینکه حضرتعالی سفرهای متعددی به جنوب کرمان داشتید مشکلاتی همچون استقلال اداره کل در جنوب کرمان ، پرداخت مستمری به مددجویانی که مستمری آنها قطع شده ،ساخت مسکن برای جوانان مددجویان کمیته امداد ،تخصیص اعتبارت مختص جنوب کرمان و ...

در دستور کار خود قرار دهید تا غبار محرومیت از چهره جنوب کرمان برداشته شود.