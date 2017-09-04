تشریح راهکارهای افزایش ضریب بازیافت در میدان‎ آبان و پایدار غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ نمایندگان این شرکت روس در نشستی مشترک با نمایندگان معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت و کارشناسانی از شرکت نفت مناطق مرکزی، برنامه‎های مورد نظر خود را برای افزایش ضریب بازیافت نفت از میدان‎های آبان و پایدار غرب تشریح کردند.

تفاهم‌نامه مطالعه این ۲ میدان مشترک، ۲۲ تیرماه پارسال میان شرکت ملی نفت ایران و زاروبژنفت روسیه امضاء شده بود.

سرگی کودریاشف، مدیرعامل شرکت زاروبژنفت روسیه در مراسم امضای تفاهم‌نامه اعلام کرده بود: راهبرد زاروبژنفت این است که با هدف دستیابی به نتایج مطلوب‎تر، برای هر مخزن و هر چاه متناسب با ویژگی‎های آن، رفتار منحصر به‎فردی را تعریف می‌کند.

به گفته وی، این شرکت با حدود نیم قرن سابقه، فعالیت‎های گسترده‎ای در عرصه بین‎المللی دارد و به‎ویژه سال‎های زیادی در حوزه بالادستی صنعت نفت ویتنام فعالیت کرده است.

میدان‎های نفتی آبان و پایدار غرب از میدان‎های مشترک ایران و عراق به شمار می‎روند که در حوزه فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی (شرکت بهره‎برداری نفت و گاز غرب) واقع شده‎اند.

بر اساس این گزارش، شرکت زاروبژنفت افزون بر امضای تفاهم‌نامه با شرکت ملی نفت ایران، ۲۶ تیرماه امسال با هدف مطالعه میدان‎های شادگان و رگ‎سفید هم تفاهم‌نامه‎ای با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب امضا کرد.

این شرکت روس در توافقنامه مشارکت و سرمایه‎گذاری سه‎جانبه‎ توسعه میدان‌های نفت و گاز، با شرکت اکتشاف و تولید غدیر (شرکت E&P ایرانی) و شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه نیز همکاری دارد.