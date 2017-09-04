تشریح راهکارهای افزایش ضریب بازیافت در میدان‎ آبان و پایدار غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت؛ نمایندگان این شرکت روس در نشستی مشترک با نمایندگان معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت و کارشناسانی از شرکت نفت مناطق مرکزی، برنامههای مورد نظر خود را برای افزایش ضریب بازیافت نفت از میدانهای آبان و پایدار غرب تشریح کردند.
تفاهمنامه مطالعه این ۲ میدان مشترک، ۲۲ تیرماه پارسال میان شرکت ملی نفت ایران و زاروبژنفت روسیه امضاء شده بود.
سرگی کودریاشف، مدیرعامل شرکت زاروبژنفت روسیه در مراسم امضای تفاهمنامه اعلام کرده بود: راهبرد زاروبژنفت این است که با هدف دستیابی به نتایج مطلوبتر، برای هر مخزن و هر چاه متناسب با ویژگیهای آن، رفتار منحصر بهفردی را تعریف میکند.
به گفته وی، این شرکت با حدود نیم قرن سابقه، فعالیتهای گستردهای در عرصه بینالمللی دارد و بهویژه سالهای زیادی در حوزه بالادستی صنعت نفت ویتنام فعالیت کرده است.
میدانهای نفتی آبان و پایدار غرب از میدانهای مشترک ایران و عراق به شمار میروند که در حوزه فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی (شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب) واقع شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرکت زاروبژنفت افزون بر امضای تفاهمنامه با شرکت ملی نفت ایران، ۲۶ تیرماه امسال با هدف مطالعه میدانهای شادگان و رگسفید هم تفاهمنامهای با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب امضا کرد.
این شرکت روس در توافقنامه مشارکت و سرمایهگذاری سهجانبه توسعه میدانهای نفت و گاز، با شرکت اکتشاف و تولید غدیر (شرکت E&P ایرانی) و شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه نیز همکاری دارد.
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