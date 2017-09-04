  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

زلزله ۳.۸ ریشتری دشتستان را لرزاند

زلزله ۳.۸ ریشتری دشتستان را لرزاند

بوشهر - زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ظهر دوشنبه شهرستان دشتستان در استان بوشهر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۴ و ۳۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه روز دوشنبه منطقه وحدیته در شهرستان دشتستان در استان بوشهر را لرزاند.

مرکز این زمین لرزه در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۹.۰۶ شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۶۶ شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این نقطه در فاصله ۱۷ کیلومتری تنگ ارم، فاصله ۲۴ کیلومتری کلمه و ۲۶ کیلومتری بوشکان واقع است.

تاکنون گزارشی از خسارات این زمین لرزه مخابره نشده است.

بعد از ظهر روز گذشته نیز زمین لرزه‌ای با شدت ۴.۷ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.

کد مطلب 4078537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها