زلزله ۳.۸ ریشتری دشتستان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۴ و ۳۲ دقیقه و ۳۴ ثانیه روز دوشنبه منطقه وحدیته در شهرستان دشتستان در استان بوشهر را لرزاند.

مرکز این زمین لرزه در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۹.۰۶ شمالی و طول جغرافیایی ۵۱.۶۶ شرقی در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این نقطه در فاصله ۱۷ کیلومتری تنگ ارم، فاصله ۲۴ کیلومتری کلمه و ۲۶ کیلومتری بوشکان واقع است.

تاکنون گزارشی از خسارات این زمین لرزه مخابره نشده است.

بعد از ظهر روز گذشته نیز زمین لرزه‌ای با شدت ۴.۷ ریشتر همین منطقه را لرزانده بود.