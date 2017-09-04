آغاز رقابت قایقرانان ایران/ هشت قایق به فینال رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی قایقرانی روئینگ آسیا از امروز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه به میزبانی کشور تایلند و در منطقه پاتایا آغاز شده است که در نخستین روز این دیدارهاهشت قایق ایران در بخش مردان و زنان به فینال راه یافتند.

نازنین رحمانی و مریم امیدی پارسا در ماده روئینگ دونفره جفت پاروی سبک وزن زنان در دور مقدماتی اول شدند و مستقیما به فینال مسابقات راه یافتند.

در دیگر مسابقه امروز مهسا جاور در روئینگ یک نفره سنگین وزن زنان در دور مقدماتی دوم شده و به مرحله شانس مجدد رسید. قایقران ایران در این مرحله در بین پاروزنان حاضر در رده دوم گروه خود قرار گرفت تا به این ترتیب جواز حضور در مرحله فینال را بدست آورد.

خشایار عباس آبادی نیز دیگر پاروزن ایران در روئینگ تک نفره سنگین وزن مردان در دور مقدماتی در گروه خود سوم شد. وی در مرحله شانس مجدد در بین قایقرانان گروه خود در رده اول ایستاد و راهی فینال رقابتها گردید.

در روئینگ دو نفره جفت پاروی بانوان تیم ایران متشکل از مهسا جاور و پریسا احمدی در رده اول قرار گرفتند و مستقیما راهی مرحله فینال شدند. در همین بخش نیز تیم مردان کشورمان با ترکیب سید مسعود محمدی و بهمن نصیری اول شده و به دیدار فینال راه یافتند. در روئینگ تک نفره سبک وزن زنان نیز نازنین ملائی زودتر از رقبا از خط پایان گذشت تا مستقیما جواز حضور در مرحله فینال را کسب کند. اما در دیگر رقابتها، در روئینگ دو نفره تک پاروی زنان فرحناز عشقی و الیکا افشاری در دور مقدماتی چهارم شدند و برای راهیابی به فینال در مرحله شانس مجدد پارو زدند. این دو قایقران در این مرحله در بین قایقرانان چهارم شدند اما جواز حضور در فینال را کسب کردند.

عاقل حبیبیان در ماده یک نفره سبک وزن مردان دوم شد تا برای راهیابی به فینال کارش به مسابقه شانس مجدد بکشد. وی در این بخش دوم شده و راهی فینال شد.

به این ترتیب در روز نخست این مسابقات هشت قایق از تیم قایقرانی روئینگ ایران به مرحله فینال اصلی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافتند. فینال مسابقات امروز در روز پنجشنبه ۱۶ شهریورماه برگزار می شود . فردا قایقرانان ایران در چهار ماده دیگر در بخش مقدماتی مسابقه خواهند داد. تیم ایران در ۱۲ ماده به مصاف رقبای آسیایی خود می رود.

رقابتهای قهرمانی قایقرانی روئینگ آسیا در رده سنی بزرگسالان از ۱۳ تا ۱۷ شهریور ماه در تایلند برگزار می شود.