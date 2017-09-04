ریابکوف اقدامات آمریکا علیه روسیه را «اوباشگری دولتی» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی اقدامات آمریکا در رابطه با تعطیلی کنسولگری روسیه را «اوباشگری دولتی» نامید.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص گفت: روسیه نسبت به این اقدام آمریکا پاسخ مناسبی خواهد داد.

سرگئی ریابکوف در ادامه افزود: اقدامات واشنگتن علیه کنسولگری روسیه در «سانفرانسیسکو»، فعالیت های تجارتی ما در واشنگتن و نیز دفاتر تجاری در نیویورک ظالمانه است.

وی تصریح کرد: آمریکا در تلاش است که یک چهره خوب را در یک بازی بد و با بازی با کلمات به سایرین نشان دهد و لذا ادعا می کند که این تنها یک بازرسی است.

معاون وزیر خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد که سرویس های امنیتی آمریکا تاکنون ساختمان کنسولگری روسیه در «سانفرانسیسکو» را ترک نکرده اند.

گفتنی است، دولت آمریکا پنج شنبه گذشته کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو را تعطیل و فعالیت شعب کنسولگری روسیه در واشنگتن و نیویورک را محدود کرده بود.

بر این اساس واشنگتن از مسکو خواسته بود تا نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را تا ۲ سپتامبر سال جاری میلادی تعطیل کند؛ درخواستی که با بازرسی نیروهای امنیتی واشنگتن از کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو ابعاد جدیدی به خود گرفت.