به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه آقای مجید فراهانی و خانم الهام فخاری به ارائه نطق پیش از دستور می پردازند. در ادامه شهردار تهران برای ادای مراسم سوگند نامه به صحن شورای شهر تهران می آید.

دیگر دستور این جلسه انتخاب ۷نفراز اعضای شورای شهر برای حضور درستاد هماهنگی شورایاری های شهر تهران است.

انتخاب یک نمایند شورا به عنوان ناظردر سازمان پارک سوارهاو پایانه های مسافربری یک نفرنماینده شورا برای نظارت بر سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و یک نفرنماینده شورا در اجرای ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات مستقیم سه دستور دیگر این جلسه خواهد بود.

در نهایت معاون فرهنگی و اجتماعی شهردار تهران در صحن حاضر شده و گزارشی از برنامه های اجرایی ستاد اربعین شهرداری تهران در سال ۱۳۹۶ را ارائه می کند.