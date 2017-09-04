جو اصفهان آرام است/لزوم برداشت پسته و بادام

حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان تا روز چهارشنبه اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر جوی نسبتاً پایدار بر روی استان طی سه روز آینده است.

وی با بیان اینکه وضعیت جوی استان اصفهان در این بازه زمانی صاف تا کمی ابرای همراه با باد ملایم پیش‌بینی می‌شود، افزود: در مناطق غربی نیز شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت آینده وضعیت دمایی استان اصفهان تغییر محسوسی را نخواهد داشت، گفت: در این بازه زمانی فریدونشهر با دمای هوای ۲۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین و اردستان با دمای هوای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرایط برای آتش سوزی مراتع فراهم است و از این رو مرتع داران باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند، اضافه کرد: همچنین ضروری است برداشت بادام و پسته صورت گیرد تا از آلوده شدن به افلاتوکسین جلوگیری شود.