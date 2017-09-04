سه رکورد ملی جدید در کشور به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم علی رضایی ظهر دوشنبه در مراسم ثبت سه رکورد ملی اظهار کرد: ثبت این رکوردها به جهت یادبود و احترام به مقام شامخ شهید مظلوم محسن حججی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه سه رکوردر در رشته های طراحی، اصلاح و شنای با وزنه در این مراسم شرکت دارند، افزود: در این مراسم کاظم خسروی از استان خراسان جنوبی رکورد اصلاح با ۴۰ قیچی را از آن خود خواهد کرد.

وی ادامه داد: عقیل قارداش زاده از شهرستان مرند در رشته شنای با وزنه ۳۰ کیلوگرم و امین خواجویی زاده از استان کرمان با تکنیک یک هزار و ۵۲۹ طرح با نام مبارک امام علی (ع) از دیگر رکوردر های این مراسم هستند.

وی با اشاره به اینکه ثبت رکورد تحمل دمای ۱۱۰ درجه در بیست دقیقه از دیگر رکوردهای عقیل قارداش زاده است، گفت: رکورد به معنای برتری و انجام دادن کاری که دیگران قادر به انجام آن نیستند همچون کار شهید مدافع حرم محسن حججی است.

وی با بیان اینکه شهدا رکورد داران به حق کشور اسلامی ایران هستند، عنوان کرد: سید عابد جعفری راد که تا کنون شش رکورد را از آن خود کرده از داوران این مراسم است.

وی ادامه داد: از مجموع طراحی های امین خواجویی پور تعداد ۳۱۳ طراحی گره، ۳۱۳ طراحی تایپوگرافی قرینه و ۳۱۳ لوگوی مخفی است.

خوشایند، مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه اشتغال مهم ترین نیاز جوانان کشور است، اظهار کرد: برای ایجاد اشتغال مولفه ها و عناصر زیادی نیاز است که مهم ترین آن مهارت است.

وی با اشاره به اینکه کسی که رکوردی را به اسم خود به ثبت می رساند کارآفرین محسوب می شود، افزود: در حال حاضر ۴۵۰ مهارت شغلی در استان وجود دارد که می تواند به اشتغال استان کمک خوبی کند.