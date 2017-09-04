حیات دوباره کرکس سیاه در باغ پرندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسن جعفری ورامینی قائم مقام و معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست در این باره گفت: در اواسط تیر ماه سال جاری، یک کرکس سیاه در باغ پرندگان لویزان در اثر برخورد با دیواره قفس، از ناحیه منقار دچار آسیب دیدگی شد و قسمتی از منقار خود را از دست داد که با پیگیری های به عمل آمده مسئولین باغ پرندگان، این پرنده به بیمارستان مرکزی دامپزشکی اعزام و برای اولین بار تحت عمل جراحی منحصر به فرد در کشور قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تیم دامپزشکی با قالب گیری و مشابه سازی منقار جفت کرکس، آن را صاحب یک منقار مصنوعی نمود گفت: در حال حاضر با خاتمه درمان، حال عمومی پرنده مساعد است و می تواند با پروتز منقار نصب شده به راحتی غذا بخورد.

جعفری اظهار داشت: به همین مناسبت در روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶(مصادف با روز جهانی کرکس‌ها) از ساعت ۸:۳۰ صبح جشن نجات این پرنده با عنوان «ملکه دال» در باغ پرندگان لویزان برگزار می‌گردد.

گفتنی است کرکس سیاه پرنده‌ای است از راسته عقاب شکلان و خانواده کرکس، با طول حدود ۱۰۵ سانتی‌متر، که جزء کرکس‌های درشت‌جثه محسوب می‌شود. این پرنده بومی ایران بوده و هنوز به تعداد خیلی کم در پارک ملی سرخه حصار در شرق تهران دیده می‌شود و جزء پرندگان نزدیک به تهدید است که در فهرست پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد و دارای ارزش حفاظتی است.