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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۴

حیات دوباره کرکس سیاه در باغ پرندگان

حیات دوباره کرکس سیاه در باغ پرندگان

کرکس سیاه باغ پرندگان لویزان با یک عمل جراحی منحصر به فرد، صاحب منقار جدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسن جعفری ورامینی قائم مقام و معاون توسعه و پایش مرکز مدیریت محیط زیست در این باره گفت: در اواسط تیر ماه سال جاری، یک کرکس سیاه در باغ پرندگان لویزان در اثر برخورد با دیواره قفس، از ناحیه منقار دچار آسیب دیدگی شد و قسمتی از منقار خود را از دست داد که با پیگیری های به عمل آمده مسئولین باغ پرندگان، این پرنده به بیمارستان مرکزی دامپزشکی اعزام و برای اولین بار تحت عمل جراحی منحصر به فرد در کشور قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تیم دامپزشکی با قالب گیری و مشابه سازی منقار جفت کرکس، آن را صاحب یک منقار مصنوعی نمود گفت: در حال حاضر با خاتمه درمان، حال عمومی پرنده مساعد است و می تواند با پروتز منقار نصب شده به راحتی غذا بخورد.

جعفری اظهار داشت: به همین مناسبت در روز سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶(مصادف با روز جهانی کرکس‌ها) از ساعت ۸:۳۰ صبح جشن نجات این پرنده با عنوان «ملکه دال» در باغ پرندگان لویزان برگزار می‌گردد.

گفتنی است کرکس سیاه پرنده‌ای است از راسته عقاب شکلان و خانواده کرکس، با طول حدود ۱۰۵ سانتی‌متر، که جزء کرکس‌های درشت‌جثه محسوب می‌شود. این پرنده بومی ایران بوده و هنوز به تعداد خیلی کم در پارک ملی سرخه حصار در شرق تهران دیده می‌شود و جزء پرندگان نزدیک به تهدید است که در فهرست پرندگان حمایت شده ایران قرار دارد و دارای ارزش حفاظتی است.

کد مطلب 4078579

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