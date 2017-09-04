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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۰۷

با حضور مسئولین و مردم؛

پروژه بهسازی و توسعه خدمات روستای قلات کلنگ زنی شد

پروژه بهسازی و توسعه خدمات روستای قلات کلنگ زنی شد

یاسوج- آیین کلنگ زنی بهسازی و توسعه خدمات روستای قلات شهرستان بویراحمد با هدف ارتقای گردشگری و بهبود خدمات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی در این آیین گفت: بهسازی و آبادانی روستای قلات با هدف تبدیل به روستای نمونه گردشگری انجام می شود و امید است سرعت فعالیت اجرایی پروژه بالا باشد.

زارعی تصریح کرد: در این روستا دو هدف اصلی رسیدگی به عمران روستایی و دیگری  توسعه گردشگری، جذب توریسم و و اشتغال زایی است و تلاش لازم برای تحقق این مهم انجام خواهد شد.

وی از تلاش و پیگیری برای افزایش اعتبارات پروژه خبر داد و گفت: تبدیل سیم به کابل و همچنین اصلاح شبکه برق از موارد مورد نیاز برای روستای قلات است.

زارعی خاطر نشان کرد: نمابخشی به سبک سنتی و توسعه گردشگری برای این روستا نیز مورد تاکید است.

در ادامه این آیین اسماعیل مرادی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بویراحمد گفت: اعتبار فاز اول این پروژه ۸۰۰ میلیون ریال است و با تایید کمیته فنی فعالیت ها به صورت ترکیبی انجام خواهد شد.

کد مطلب 4078591

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