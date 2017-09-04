۲۰ ماه انتظار به پایان رسید/ورود پیکر شهید «محمود شفیعی» به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید مدافع حرم آل الله، «حاج محمود شفیعی» پس از ۲۰ ماه انتظار در میان استقبال پرشور هم رزمان و دوستان این شهید وارد کشور شد.

پیکر این شهید مدافع در سال ۹۴ و در دفاع از حریم اهل بیت به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، شناسایی شد.

شب گذشته و پس از تشخیص هویت شهید شفیعی از طریق آزمایش «دی. ان. ای» ، جمعی از مسولین با حضور در منزل شهید سرافراز بازگشت را به اطلاع خانواده این شهید اطلاع دادند.

بر اساس این گزارش، مراسم وداع با پیکر شهید شفیعی، پنجشنبه، ۱۶ شهریور ماه بعد از نماز مغرب و عشاء، در مسجد حضرت ولیعصر(عج) اسلامشهر برگزار خواهد شد.

تشییع پیکر شهید «حاج محمود شفیعی»جمعه ۱۷ شهریور، ساعت ۱۰ صبح از مقابل سپاه ناحیه اسلامشهر به سوی امام زاده عقیل(ع) برگزار خواهد شد