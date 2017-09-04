به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دوستی ظهر دوشنبه در جلسه اختتامیه طرح‌ ملی توان‌افزایی و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و خانواده در استان اظهار داشت: طرح ملی تاب‌آوری اجتماعی و خانواده زنان، مردان و جوانان را پوشش و در ۸۷ نقطه شهری و روستایی چهارمحال و بختیاری اجرایی شده که سبب ارتقای افزایش سازگاری افراد در مقابله با مشکلات و همچنین حفظ سلامت روحی و روانی آنها خواهد شد.

وی در ادامه افزود: افزایش اعتماد به نفس روحیه و توانمند سازی افراد آسیب‌پذیر این طرح اجرا شده است و همچنین به منظور افزایش تاب آوری اجتماعی باید توسط کارشناسان آموزش های لازم در سطح استان انجام شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از مهمترین اهداف طرح ملی تاب آوری اجتماعی می توان به کاهش طلاق، خودکشی، اعتیاد، نزاع جمعی، پرخاشگری و خوشونت اشاره کرد و بیان کرد: یکی از مهم ترین دغدغه و مشکلات این گونه آسیب‌ها در جامعه کاهش تحمل افراد است که آنها باید در این زمینه آستانه قدرت خود را ارتقا دهند که دچار چنین عواقب مخربی نشوند.

دوستی با بیان اینکه در این طرح بیش از ۲۱۰ کارگاه‌ آموزشی برگزار شد، تصریح کرد: بیش از ۶۲۰ نفر از این افراد در این کارگاه‌های آموزشی شرکت کردند که سال گذشته این طرح به صورت پایلوت اجرا شده است.