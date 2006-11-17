بیش از 2700 پرونده قضائی به پزشکی قانونی ارجاع شد

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند ،‌ عمده پرونده های ارجاع شده به پزشکی قانونی را معاینات سرپایی دانست و افزود: در 6 ماهه اول سال جاری 2500 پرونده معاینات سرپایی و 235 پرونده معاینات اجساد به پزشکی قانونی خراسان جنوبی ارجاع شده است.

محمد رضا نورس گفت: یک سوم پرونده های دستگاه قضایی برای کار کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی تصریح کرد: طبق ارزیابی های آماری 98 درصد نظریات پزشکی قانونی بدون هیچ گونه دخل و تصرف در آرای قضات منعکس می شود و 2 درصد باقی مانده جهت رفع نکات مورد ابهام و تجزیه و تحلیل بیشتر به کمیسیون های پزشکی قانونی ارجاع می شود.

وی با اشاره به اینکه ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه ها و سایر مجامع علمی می تواند تحول عظیمی در کارکرد آموزشی و پژوهشی و صدور نظریات علمی پزشکی قانونی داشته باشد ، گفت: در خراسان جنوبی 40 نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیئت علمی در رشته های مختلف به صورت افتخاری با پزشکی قانونی استان همکاری می کنند.

نورس با اشاره به کاهش زمان پاسخگویی به مراجعان مراکز پزشکی قانونی در خراسان جنوبی اظهار داشت: زمان معاینات سرپایی از 3 ساعت به 30 دقیقه و معاینات اجساد به 40 تا 60 دقیقه و کمیسیون ها از 6 ماه به 15 روز کاهش پیدا کرده است.

وی از فعالیت 4 مرکز پزشکی قانونی فعال در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: یک مرکز پزشکی قانونی در شهرستان سربیشه به دلیل عدم دارا بودن پزشک غیر فعال است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی یکی از کارکردهای این سازمان را بحث آموزش عنوان نمود و تصریح کرد: در این استان 90 نفر از دانشجویان پزشکی و مامایی در زمینه های تئوری ،‌ عملی و کارآموزی آموزش دیده و 2 کارگاه آموزشی برای کادر پزشکی برگزار شده است.

وی در پایان ، پزشکی قانونی خراسان جنوبی را جزء 10 مرکز برتر پزشکی قانونی کشور عنوان نمود و افزود: 3 همایش پزشکی در زمینه های سقط جنین و قصور پزشکی از سوی این اداره کل در سال جاری برگزار خواهد شد.