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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها حلقه گمشده درمدیریت مناطق حفاظت شده است

عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها حلقه گمشده درمدیریت مناطق حفاظت شده است

مدیر کل دفتر زیستگاه های سازمان محیط زیست گفت: عدم هماهنگی بین واحدها و دستگاه های دولتی، حلقه گمشده در مدیریت مناطق حفاظت شده است که آسیب زیادی به مناطق وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر حمید گشتاسب مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط فرسایش خاک، بحران افزایش جمعیت، توزیع نامتوازن منابع، آلودگی و خشکسالی در کشو، ر گفت: پیشگیری از تخریب مناطق تحت مدیریت یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و یکی از موفق ترین برنامه های این سازمان پروژه مدیریت تالاب انزلی است.

به گفته گشتاسب، عدم هماهنگی بین واحدها و دستگاه های دولتی، حلقه گمشده در مدیریت مناطق حفاظت شده است که آسیب زیادی به مناطق وارد کرده است.

وی ادامه داد: تالاب کف حوزه آبریز است و برای مدیریت آن می بایست کل حوزه مدیریت شود این درحالی است که هیچ قانون برای مدیریت فاضلاب، پسماند، آتش سوزی و سایر مشکلات حوزه آبریز نداریم.

گشتاسب با اشاره به همکاری بخش های مختلف استان گیلان برای مدیریت تالاب انزلی گفت: جلسات کمیته تالاب انزلی به ریاست استاندار گیلان تشکیل می شود و همه دستگاه های مسئول برای مدیریت تالاب انزلی همکاری می کنند که می تواند الگویی برای مدیریت سایر تالاب ها باشد.

کد مطلب 4078624
مسعود بربر

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