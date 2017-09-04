به گزارش خبرگزاری مهر حمید گشتاسب مدیر کل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط فرسایش خاک، بحران افزایش جمعیت، توزیع نامتوازن منابع، آلودگی و خشکسالی در کشو، ر گفت: پیشگیری از تخریب مناطق تحت مدیریت یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و یکی از موفق ترین برنامه های این سازمان پروژه مدیریت تالاب انزلی است.

به گفته گشتاسب، عدم هماهنگی بین واحدها و دستگاه های دولتی، حلقه گمشده در مدیریت مناطق حفاظت شده است که آسیب زیادی به مناطق وارد کرده است.

وی ادامه داد: تالاب کف حوزه آبریز است و برای مدیریت آن می بایست کل حوزه مدیریت شود این درحالی است که هیچ قانون برای مدیریت فاضلاب، پسماند، آتش سوزی و سایر مشکلات حوزه آبریز نداریم.

گشتاسب با اشاره به همکاری بخش های مختلف استان گیلان برای مدیریت تالاب انزلی گفت: جلسات کمیته تالاب انزلی به ریاست استاندار گیلان تشکیل می شود و همه دستگاه های مسئول برای مدیریت تالاب انزلی همکاری می کنند که می تواند الگویی برای مدیریت سایر تالاب ها باشد.