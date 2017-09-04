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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۴۸

گسترش اختلافات و تسلیم شدن عناصر اصلی داعش در الحویجه

گسترش اختلافات و تسلیم شدن عناصر اصلی داعش در الحویجه

یک منبع محلی از گسترش «تب تسلیم شدن» در بین داعشی ها در یکی از مهم ترین پایگاه های این گروه تروریستی در استان کرکوک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، این منبع محلی در کرکوک امروز (دوشنبه) اعلام کرد که آزادسازی موصل و بعد از آن تلعفر موجب پایین آمدن روحیه عناصر داعشی شده و شعار آنها مبنی بر اینکه دولت خلافت شکست ناپذیر است، کاملا از بین رفته است.

وی در ادامه افزود: تب تسلیم شدن در بین داعشی ها گسترش پیدا کرده و این مساله بدون هیچ درگیری کل الحویجه را درنوردیده است. همچنین موجی از اختلافات شدید بین سرکردگان داعش به وجود آمده چرا که برخی از آنها مخالف تسلیم و برخی موافق هستند. خانواده های ده ها سرکرده داعشی در شرایط کاملا مبهم پنهان شده اند و گفته می شود آنها به سمت مناطق دیگر در میان آوارگان گریخته اند.

الحویجه یکی از مهم ترین پایگاه های داعش در استان کرکوک به شمار می آید و نیروهای عراقی تلاش دارند تا این منطقه را آزاد کنند.

کد مطلب 4078633
فاطمه صالحی

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