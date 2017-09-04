گسترش اختلافات و تسلیم شدن عناصر اصلی داعش در الحویجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، این منبع محلی در کرکوک امروز (دوشنبه) اعلام کرد که آزادسازی موصل و بعد از آن تلعفر موجب پایین آمدن روحیه عناصر داعشی شده و شعار آنها مبنی بر اینکه دولت خلافت شکست ناپذیر است، کاملا از بین رفته است.

وی در ادامه افزود: تب تسلیم شدن در بین داعشی ها گسترش پیدا کرده و این مساله بدون هیچ درگیری کل الحویجه را درنوردیده است. همچنین موجی از اختلافات شدید بین سرکردگان داعش به وجود آمده چرا که برخی از آنها مخالف تسلیم و برخی موافق هستند. خانواده های ده ها سرکرده داعشی در شرایط کاملا مبهم پنهان شده اند و گفته می شود آنها به سمت مناطق دیگر در میان آوارگان گریخته اند.

الحویجه یکی از مهم ترین پایگاه های داعش در استان کرکوک به شمار می آید و نیروهای عراقی تلاش دارند تا این منطقه را آزاد کنند.