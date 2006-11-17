به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که نسخه ژاپنی "پرچم های پدران ما"ست، از تاریخ نهم فوریه تا بیستم سپتامبر میهمان سالن های سینما خواهد بودو تهیه کنندگان دلیل نمایش زودهنگام آن را شرکت در جشنواره های متفاوت و نقد فیلم توسط منتقدان و کارشناسان عنوان کردند.



استودیو پارامونت توزیع فیلم "پرچم های پدران ما" را در آمریکا بر عهده داشت و این اثر 31 میلیون دلار در گیشه به دست آورد. این در حالی است که استودیو برادران وارنر فیلم را در خارج از آمریکا توزیع کرد و فروش 13 میلیون دلاری برای این اثر ثبت شد. این استودیو علاوه بر این حقوق توزیع فیلم "نامه هائی از ایوو جیما" را در خارج از آمریکا از آن خود دارد.



کلینت ایستوود فیلمبرداری دو فیلم "پرچم های پدران ما" و "نامه هائی از ایوو جیما" را به صورت پیوسته انجام داد. این دو فیلم به نبرد سربازان آمریکائی و نیروهای ژاپنی در ایوو جیما می پردازد، با این تفاوت که "پرچم های پدران ما" این نبرد را از زاویه دید آمریکائی ها روایت می کند و "نامه هائی از ایوو جیما" روایت این رویداد از نقطه نظر ژاپنی هاست.