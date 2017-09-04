به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا عرب زاده اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۲۳ سارق در استان دستگیر و تحویل مراجع قانونی شده است.

عرب زاده با اشاره به اینکه در این مدت ۱۸ باند سرقت در استان متلاشی‌شده است، افزود: دو هزار و ۲۶۸ پرونده سرقت نیز در این مدت در استان تشکیل‌شده است.

این مقام انتظامی بابیان اینکه بیشتر سرقت‌های خراسان شمالی خرد هستند، تصریح کرد: بیشترین تعداد سرقت‌ها در شهرستان بجنورد رخ می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی تلاش می‌کند تا در سرقت‌ها مال را به مالباخته تحویل دهد، گفت: در برخی از موارد نیز سهل‌انگاری مالکان سبب خواهد شد تا سارقان طمع کرده و مال را به سرقت ببرند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی بابیان اینکه سرقت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش‌یافته است، عنوان کرد: این در حالی است که میزان کشفیات در حوزه سرقت از افزایش ۶ درصدی برخوردار است.

عرب زاده اظهار کرد: هم‌اکنون در مرکز استان به دلیل نبود پارکینگ کافی افراد خودروهای خود را در بافت‌های فرسوده و محل‌های تاریک پارک می‌کنند، درحالی‌که سارقان نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به سرقت لوازم داخل و یا حتی خود خودرو می‌کنند، ازاین‌رو باید افراد تمام موارد را مدنظر قرار دهند.