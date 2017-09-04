به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی فر در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت اعزام گروههای جهادی دانشجویی به مناطق محروم اظهار داشت: اردوهای ۱۰ روزه جهادی دانشجویی تابستان سال ۹۶ از اواخر تیرماه سال جاری شروع و تا کنون ۹۵۰ نفر از دانشجویان جهادگر بسیجی دانشگاههای استان لرستان در قالب ۸ گروه جهادی به مناطق محروم استان لرستان اعزام شده اند.

وی گفت: گروه های جهادی «منتظران ظهور» کوهدشت، «شهدای گمنام » الشتر، «شهید بروجردی» شهرستان بروجرد، «فاطمیون نورآباد»، «شهید شکارچی» پلدختر، «فانوس الیگودرز»، «مریدان ولایت» دورود، «یاران بی ادعا» دانشگاه جامع علمی کاربردی از جمله گروهایی بوده اند که مرحله اول اردوهای خود را برگزار کرده اند.

ادامه داد: همچنین مرحله دوم اردوهای جهادی دانشجویی از روز سه شنبه ۷ شهریور پس از برگزاری مراسم افتتاحیه اردوهای جهادی دانشگاهای مرکز استان و غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهدای خرم آباد با اعزام گروه جهادی «حاج عبدالله والی» دانشگاه آزاد خرم آباد به مناطق محروم سپیدشت آغاز خواهد شد.

محمدی فر با بیان اینکه گروه جهادی «منتظران آفتاب» شهرستان ازنا نیز تا قبل از دهم شهریور اردوی جهادی خود را در مناطق محروم ازنا برگزار کردند گفت: همچنین گروه جهادی «راهیان بصیرت» دانشگاه لرستان و گروه جهادی «عمار یا شهید ولیان) دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز دهم و دوازدهم شهریور به مناطق محروم استان اعزام شدند.

وی ادامه داد: همچنین گروه جهادی «راویان ولایت» بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور خرم آباد و گروه جهادی حوزه شهید سعیدی دانشگاههای فنی و سما خرم آباد پانزدهم شهریور به مناطق محروم «قلایی» الشتر اعزام خواهند شد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان لرستان با اشاره به اینکه نیمه دوم شهریور نیز مرحله دوم اردوی گروه جهادی «شهید شکارچی» پلدختر در مناطق محروم میان کوه شرقی این شهرستان با تمرکز بر فعالیت های عمرانی برگزار می شود افزود: گروه تخصصی دامپزشکی ناحیه بسیج دانشجویی استان لرستان با مسئولیت و حضور برخی اساتید و دانشجویان رشته دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان در طول شهریور به مناطق محروم استان اعزام و به خدمات دهی تخصصی در این مناطق می پردازند.

محمدی فر تصریح کرد: پیش بینی می شود در مرحله دوم اردوهای جهادی تابستان سال جاری نیز ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان جهادگر دانشگاههای استان به مناطق محروم اعزام شوند.

وی فعالیت گروه های جهادی در حوزه های مختلف عمرانی، فرهنگی، اعتقادی، آموزشی، اقتصاد مقاومتی و ... عنوان کرد و گفت: پس از اردوهای جهادی تابستان اردوهای جهادی تداومی و اردوی جهادی نوروز ۹۷ در مناطق محروم استان برگزار خواهد شد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان لرستان یادآور شد: برابر توافق صورت گرفته با سازندگی سازمان بسیج دانشجویی کشور، «جمعیت امام حسن (ع) » گروه های جهادی مرکز استان نیز برای خدمات رسانی، محرومیت زدایی و رفع آسیب ها و معضلات اجتماعی حاشیه شهر خرم آباد تشکیل شده و با حمایت و پشتیبانی سازندگی سازمان بسیج دانشجویی به زودی فعالیت های خود را در مناطق پنجگانه و مشخص شده آغاز خواهند کرد.

محمدی فر گفت: فعالیت «جمعیت امام حسن (ع) » به تدریج به سایر شهرستان های استان نیز تعمیم داده خواهد شد.