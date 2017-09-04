اتحادیه همکاری های رسانه ای بین ایران و روسیه ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مهدی سنایی» سفیر ایران در روسیه با حضور در جمع خبرنگارانی از ایران و روسیه خواستار تشکیل تشکیلاتی مانند یک اتحادیه برای سازماندهی و انجام فعالیت مشترک رسانه های ایرانی و روسی شده و انجام چنین کاری را موجب افزایش همکاری های موجود بین دو کشور دانست.

وی ادامه داد: من واقعا امیدوارم که دیدار امروز در راستای ایجاد برنامه ای مشخص در خصوص تشکیل سازمانی برای همکاری مشترک یعنی چیزی شبیه به اتحادیه رسانه های ایران و روسیه برای کمک به توسعه همکاری ها از طریق این سازمان باشد.

به گفته سفیر ایران در روسیه، تاسیس چنین انجمنی می تواند به افزایش همکاری های موجود بین دو کشور و سوق دادن آن به سمت شرایطی محکم و پایدار منجر شود.

وی همچنین از آمادگی سفارت ایران در روسیه برای حمایت از این پروژه خبر داد.

گفتنی است در جلسه مذکور امروز همچنین «مهران عباسی انارکی» مشاور وزیر ارتباطات و سردبیران برخی رسانه های داخلی کشور همچون نسیم، شهروند، آرمان امروز و همچنین روسیا سگودنیا از خبرگزاری های به نام روسیه شرکت داشتند.