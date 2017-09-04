به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله شمس خرم آبادی اظهار داشت: طرح گازرسانی به ۳۹ روستا در شهرستانهای نورآباد، الیگودرز و کوهدشت به بهره برداری رسید.

وی گفت: برای گازرسانی به این روستاها بیش از ۸۰ کیلومتر شبکه گذاری صورت گرفته و بیش ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان افزود: با اجرای این پروژه ها بیش از ۱۷۰۰ خانوار روستایی در این ۳ شهرستان از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

شمس خرم آبادی گفت: هم اکنون ۲۳ شهر استان از نعمت گاز برخور دارند که ۹۹ درصد جمعیت شهری را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد:جمعیت روستایی بهره مند از گاز استان نیز در حال حاضر ۷۵ درصد بوده که با وجود طرح های در حال اجرا این رقم نیز در سال جاری و سال های آتی افزایش خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان افزود: علیرغم محدودیت های فراوان شرکت گاز در سال های اخیر عملکرد کم نظیری از خود به جای گذاشته و توانسته در سالهای اخیر بخش زیادی از جمعیت روستایی استان را از نعمت گاز بهره مند کند.