  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۷

بر اساس تفاهم سازمان های نظام روانشناسی و بهزیستی صورت می گیرد ؛

تسریع سازمان روانشناسی در صدور پروانه مراکز مشاوره بهزیستی

تسریع سازمان روانشناسی در صدور پروانه مراکز مشاوره بهزیستی

قائم مقام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از امضای تفاهم نامه میان این سازمان با بهزیستی برای گسترش سطح همکاری های دو جانبه و ارتباط بیشتر این سازمان ها در هفته آینده خبر داد.

دکتر محمدحسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تفاهمنامه از سوی بهزیستی به سازمان نظام مشاوره پیشنهاد داد شده و بر اساس آن جلسه ای در سازمان نظام روانشناسی با حضور تنی چند از مسئولان دو سازمان برگزار و مفاد تفاهمنامه مورد مطالعه ، بررسی و اصلاح قرار گرفت.

وی گفت: طی این تفاهمنامه قرار است سازمان بهزیستی در کمیته تشخیص صلاحیت مشاوران برای تاسیس مراکز مشاوره از حضور یک نماینده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بهره گرفته و با نظر مساعد طرفین مجوز تاسیس این گونه مراکز از سوی بهزیستی صادر شود. همچنین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز متعهد می شود تا در تسریع صدور پروانه اشتغال به کار برای مشاوران فعال در مراکز مشاوره و روانشناسی بهزیستی اقدام کند.

قائم مقام سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور همچنین یادآور شد: طی این جلسه توافق طرفین در رابطه با مفاد تفاهمنامه مذکور تامین شده و امیدواریم در جلسه هفته آینده ، تغییرات و اصلاحات ایجاد شده بر روی تفاهمنامه مذکور اعمال و به امضای روسای دو سازمان برسد.

کد خبر 407874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها