تسریع سازمان روانشناسی در صدور پروانه مراکز مشاوره بهزیستی

دکتر محمدحسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تفاهمنامه از سوی بهزیستی به سازمان نظام مشاوره پیشنهاد داد شده و بر اساس آن جلسه ای در سازمان نظام روانشناسی با حضور تنی چند از مسئولان دو سازمان برگزار و مفاد تفاهمنامه مورد مطالعه ، بررسی و اصلاح قرار گرفت.

وی گفت: طی این تفاهمنامه قرار است سازمان بهزیستی در کمیته تشخیص صلاحیت مشاوران برای تاسیس مراکز مشاوره از حضور یک نماینده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بهره گرفته و با نظر مساعد طرفین مجوز تاسیس این گونه مراکز از سوی بهزیستی صادر شود. همچنین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز متعهد می شود تا در تسریع صدور پروانه اشتغال به کار برای مشاوران فعال در مراکز مشاوره و روانشناسی بهزیستی اقدام کند.

قائم مقام سازمان نظام مشاوره و روانشناسی کشور همچنین یادآور شد: طی این جلسه توافق طرفین در رابطه با مفاد تفاهمنامه مذکور تامین شده و امیدواریم در جلسه هفته آینده ، تغییرات و اصلاحات ایجاد شده بر روی تفاهمنامه مذکور اعمال و به امضای روسای دو سازمان برسد.