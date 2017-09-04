به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۹۰ تیم متشکل از نیروهای هلال احمر استان مرکزی، در سوانح و تصادفات استان امدادرسانی کرده اند که این اکیپ ها بیش از یک هزار و ۹۳۰ امدادرسان را شامل می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی افزود: طی سال جاری تاکنون ۵۵۱ حادثه در استان مرکزی رخ داده که بر اثر آن یک هزار و ۸۰۵ نفر آسیب دیده و نیاز به امدادرسانی پیدا کرده اند و از این تعداد ۳۶۱ مصدوم توسط نیروهای امدادگر هلال احمر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

محمدی ضمن اشاره به اینکه طی مدت مذکور ۲۹ عملیات رهاسازی مصدومان نیز در استان انجام شده، بیان کرد: خوشبختانه میانگین حضور امدادگران هلال احمر استان در محل حادثه از ۹ دقیقه و ۱۵ ثانیه به هشت دقیقه و ۲۵ ثانیه کاهش یافته و تلاش داریم این زمان باز هم کوتاه تر شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی خاطرنشان ساخت: سال گذشته پنج هزار نفر در اجرای طرح «خانواده آماده در مخاطرات»، تحت آموزش قرار گرفتند و امسال نیز این تعداد سه برابر خواهد شد.

وی تصریح کرد: ۱۰ هکتار زمین در کنار جاده فرودگاه اراک برای پایگاه امداد هوایی هلال احمر استان اختصاص یافته که انتظار است با حمایت های لازم هر چه سریع تر راه اندازی شود.

محمدی ادامه داد: هم اکنون تیم واکنش سریع هلال احمر شهرستان اراک با ۱۵ نفر عضو شکل گرفته و تشکیل تیم واکنش سریع شهرستان ساوه نیز در دستور کار قرار دارد و به دنبال آن در شهرستان های دیگر نیز پیگیری می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی اضافه کرد: طی سال جاری یک هزار کارت اهدای عضو در استان مرکزی صادر و طرح پیشگیری از اعتیاد برای ۲۵۰ نفر به اجرا درآمده است.

وی افزود: اجرای طرح های فرشتگان رحمت، همای رحمت، سفره های افطاری و نیابت، از دیگر فعالیت های هلال احمر استان مرکزی در سال جاری است.