دختران والیبالیست قم کار خود را با شکست آغاز کردند

مهسا آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات والیبال جوانان دختر کشور از روز دوشنبه در قزوین آغاز شد و تیم والیبال جوانان قم در نخستین دیدار خود در حالی که در همه ست‌ها پا به پای حریف پیش رفت اما در نهایت مغلوب حریف خود شد.

وی افزود: در این مسابقه تیم‌های قم و کردستان به مصاف هم رفتند و بازی با سوت داور و سرویس مهدیه مرادی پاسور تیم قم شروع شد و دوتیم در امتیازات پایاپای پیش رفتند تا در امتیاز ۲۲ بازیکن کردستان با زدن سرویس‌های پر قدرت بازیکنان استان قم را به اشتباه وادار کرد و در نهایت تیم قم ست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به حریف واگذار کرد.

مربی تیم والیبال بانوان قم گفت: بازی در ست دوم با سرویس بازیکن کردستان آغاز شد و دو تیم همانند ست اول بازی را نزدیک ادامه دادند و در امتیازات میانی ست، اشتباهات فردی بازیکنان قم، این تیم را ۴ امتیاز عقب انداخت اما با سرویس‌های خوب فروغ ماهی و توپ‌گیری‌های زهرا مقدمی پاسور تیم اختلاف کم شد ولی در نهایت تیم قم ست دوم را هم ۲۵ بر ۲۳ واگذار کرد.

آراسته بیان داشت: ست سوم بازی به سود تیم کردستان پیش می‌رفت و در حالی که امتیازها ۱۲ بر ۶ به نفع تیم کردستان بود بازیکنان قم با تلاش خود و سرویس‌های خوب عارفه خادم بازی را برابر کردند و بازی همانند ۲ ست قبل، به شکلی نزدیک در حال پیگیری بود در حالی که تیم کردستان ۱۹ بر ۱۶ در امتیازات پیش بود با سرویس‌های خوب فاطمه مرادی بازی به نفع قم تغییر پیدا کرد و نتیجه ۲۲ بر ۱۹ شد.

وی عنوان کرد: در امتیاز ۲۴ بر ۲۳ در حالی که داور امتیاز را به نفع تیم قم اعلام کرد تا قم برنده ست سوم باشد با مشورت با داور پایین، رأی خود را تغییر داد تا بازی در امتیاز ۲۴ برابر ادامه پیدا کند و در نهایت تیم قم ست سوم را با امتیاز ۳۰ بر ۲۸ به تیم کردستان واگذار کرد.

مربی تیم والیبال بانوان قم تصریح کرد: در پایان تیم قم در نهایت شایستگی و با بد شانسی مغلوب بازی اول بود اما مرضیه شاه واروقی لیبروی تیم قم، بهترین بازیکن استان قم در این دیدار بود و امیدواریم بتوانیم در بازی‌های بعدی نتایج خوبی کسب کنیم.