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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۰

قرارداد بهزادی کریمی با صنعت نفت آبادان فسخ شد

قرارداد بهزادی کریمی با صنعت نفت آبادان فسخ شد

آبادان- با توافقی دو جانبه میان فرید بهزادی کریمی با موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان، قرارداد این بازیکن با تیم فوتبال این مجموعه فسخ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم و توافق پس از برگزاری جلسه امروز حاصل شد.

بر همین پایه «محمد امین درویشی»، مهاجم پیشین تیم گسترش فولاد تبریز که سابقه بازی در تیم ملی امید ایران را نیز دارد جایگزین بهزادی می شود.
 

کد مطلب 4078771

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