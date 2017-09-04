قرارداد بهزادی کریمی با صنعت نفت آبادان فسخ شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم و توافق پس از برگزاری جلسه امروز حاصل شد.

بر همین پایه «محمد امین درویشی»، مهاجم پیشین تیم گسترش فولاد تبریز که سابقه بازی در تیم ملی امید ایران را نیز دارد جایگزین بهزادی می شود.

