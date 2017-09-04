اپوزیسیون ونزوئلا با ماکرون دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا بر اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری فرانسه، «امانوئل ماکرون» امروز (دوشنبه) با نمایندگانی از مخالفان دولت ونزوئلا از جمله معاون سابق رئیس جمهور ونزوئلا دیدار خواهد کرد.

هفته گذشته ماکرون، «نیکلاس مادورو» را دیکتاتور و حکومت این کشور را خودکامه خوانده بود. موضوع ونزوئلا در فرانسه بسیار چالشی و داغ شده است مخصوصا اینکه، چپ های تندرو در فرانسه به شدت از مادورو و سیاست هایش حمایت می کنند.

«جولیو برگز» رئیس کنگره ونزوئلا که اکنون از مخالفان دولت به حساب می آید هم از جمله افرادی است که قرار است به دیدار ماکرون برود.

گفتنی است، بحران در ونزوئلا پس از مشکلات اقتصادی در این کشور عمیق تر شده است. به گفته مقامات ونزوئلایی ردپای آمریکا در این بحران اقتصادی که البته به بحران سیاسی هم منتج شده است به طور واضح دیده می شود.