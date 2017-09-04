  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۰:۴۸

اپوزیسیون ونزوئلا با ماکرون دیدار می کنند

اپوزیسیون ونزوئلا با ماکرون دیدار می کنند

رئیس جمهور فرانسه امروز (دوشنبه) با نمایندگان مخالفان دولت ونزوئلا دیدار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا بر اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری فرانسه، «امانوئل ماکرون» امروز (دوشنبه) با نمایندگانی از مخالفان دولت ونزوئلا از جمله معاون سابق رئیس جمهور ونزوئلا دیدار خواهد کرد.  

هفته گذشته ماکرون، «نیکلاس مادورو» را دیکتاتور و حکومت این کشور را خودکامه خوانده بود. موضوع ونزوئلا در فرانسه بسیار چالشی و داغ شده است مخصوصا اینکه، چپ های تندرو در فرانسه به شدت از مادورو و سیاست هایش حمایت می کنند.

«جولیو برگز» رئیس کنگره ونزوئلا که اکنون از مخالفان دولت به حساب می آید هم از جمله افرادی است که قرار است به دیدار ماکرون برود.

گفتنی است، بحران در ونزوئلا پس از مشکلات اقتصادی در این کشور عمیق تر شده است. به گفته مقامات ونزوئلایی ردپای آمریکا در این بحران اقتصادی که البته به بحران سیاسی هم منتج شده است به طور واضح دیده می شود.

کد مطلب 4078777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها