گلستان ظرفیت زیادی برای سرمایه گذاری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نکوئن تاگ شامگاه دوشنبه در آیین افتتاحیه یازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام اظهار کرد: خداوند نعمت های بسیار فروانی در استان گلستان قرار داده که جذاب است و می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: گلستان یکی از استان هایی است که دارای کوه، دریا و دشت و همچنین بیابان است.

سفیر ویتنام در ایران از جاذبه های طبیعی گلستان به عنوان یک فرصت برای استان نام برد و ادامه داد: گلستان استان بسیار غنی برای سرمایه گذاری است و می توان در حوزه هلی مختلف ان سرمایه گذاری کرد.

تاگ یادآور شد: بعد از تحریم ها خیلی از ویتنامی ها به کشور خود برگشتند و سرمایه گذاری کردند و بنده اعتقاد دارم در شرایطی که ایران قرار دارد، بسیاری از ایرانیان هم به کشورشان بر می گردند و سرمایه گذاری می کنند.

وی از جشنواره اقوام به عنوان فستیوال بسیار موفق نام برد و تصریح کرد: رابطه بین ویتنام و ایران از دیگر موضوعات بسیار مهم است که قابلیت گسترش دارد.

تاگ اضافه کرد: از سابقه ای که از کشور خودم دارم پیشنهاد می کنم دید و بازدیدها بیشتر شود تا شناخت بهتری نسبت به یکدیگر پیدا کنیم.