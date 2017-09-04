به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی عصر دوشنبه در نشست آسیب شناسی کنکور ۹۶ ویژه دانش آموزان منطقه بردخون اظهار داشت: باید مطالبات و توقعات مردمی را بسنجیم و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: کنکور آزمونی عمومی و سراسری است که هرساله دانش آموزان کشور برای راهیابی به مراکز آموزش عالی تلاش می کنند و در این مسیر از همه دانش و توانایی خود بهره می برند تا در این آزمون موفق شوند.

محمودی اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از سال تحصیلی گذشته دوره‌ها و کلاس‌های متعددی پیرامون تقویت بنیه علمی دانش آموزان و ارتقاء داوطلبان کنکور تشکیل شد و اعتبارات خوبی از محل ۱۲ درصد دهیاری ها به این امر اختصاص یافت اما حضور و مشارکت دانش آموزان در این کلاس‌ها مطلوب نبود.

وی با اشاره به توقعات جامعه از نتایج کنکور، گفت: منطقه دارای دبیران و مدرسان مجرب و متخصص است اما برای موفقیت در کنکور استفاده از نظر مشاوران و دلسوزان بویژه اولیا و دست اندرکاران تعلیم و تربیت ضرورت دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون ادامه داد: در زمینه کنکور اقدامات و فعالیت های هدفمندی توسط آموزش و پرورش در منطقه صورت گرفته اما مشارکت همه اولیا، مسئولان، دلسوزان و بویژه دانش آموزان در نیل به هدف لازم است و نمی توان همه ناکامی ها را به گردن آموزش و پرورش انداخت چرا که همگان در این زمینه وظیفه ای دارند.

دبیر شورای آموزش و پرورش استفاده از مشاوران برتر کشوری و بهره مندی از مدرسان مجرب منطقه را مفید دانست و ابراز داشت: دست اندرکاران کنکور همواره آماده شنیدن نقدهای سازنده و دلسوزانه است که امیدواریم در سال تحصیلی آینده با نظارت دقیق، هدفمند و کارشناسی بر کلاس های کنکور، بتوانیم به هدف واقعی برسیم.

در ادامه معاونان و کارشناسان اداره، مدیران و معاونان مدارس، دبیران و مشاوران به بیان نظرات و راهکارهای خود پرداختند و خواستار برنامه ریزی دقیق و مشاوره با مردم و مسئولان برای تقویت زیرساخت های آموزشی و پرورشی منطقه شدند.