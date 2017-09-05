سرمربی پیشین تیم ملی شکایتش از یک جودوکار را پس گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، وحیدبنا سرگروه پیشین تیم ملی جودو در مصاحبه ای با انتقاد از عملکرد فدراسیون، اتهاماتی را متوجه سرمربی وقت تیم ملی کرد که همین موضوع باعث شکایت مجید زارعیان از وی شد.

اما وساطت برخی پیشکسوتان جودو باعث شد تا زارعیان پنجشنبه گذشته با حضور در دادسرای شهرستان فسا از شکایت خود صرف نظر کند.

وحید بنا در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در آن مصاحبه من نقل قول یکی از ملی پوشان جودو مبنی بر دریافت پول از سوی مسئولان فدراسیون و سرمربی تیم ملی از جودوکاران برای اعزام به مسابقات برون مرزی را مطرح کردم همین موضوع باعث رنجش مجیدزارعیان و طرح شکایت وی شد.

وی افزود: من به هیچ عنوان در آن مصاحبه قصدی برای مورد اتهام قرارداد شخص خاصی به خصوص سرمربی تیم ملی را نداشتم و منظور من خطاب به فدراسیون جودو بود. این اظهار نظر من و مسائل مالی مطرح شده هیچ ارتباطی به مجید زارعیان نداشت و از همین جا از ایشان عذرخواهی می کنم.

این عضو پیشین تیم ملی ادامه داد: زارعیان به فسا آمد و صحبت هایی بین ما مطرح و سوء تفاهم برطرف شد. زارعیان مربی من در تیم ملی بودند و قضایا ختم به خیر شد.