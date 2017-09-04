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۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۵۵

موگرینی و آمانو درباره برجام رایزنی کردند

موگرینی و آمانو درباره برجام رایزنی کردند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با یکدیگر دیدار و در خصوص برجام رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای برجام گفتگو کردند.

منابع خبری اعلام کردند که علاوه بر گفتگو در خصوص توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 طرفین درباره آزمایش بمب هیدروژنی روز گذشته کره شمالی نیز به رایزنی پرداخته اند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی اخیرا در هشتمین گزارش خود پایبندی ایران به توافق هسته ای وین را اعلام کرده است.

همچنین مقامات آژانس در واکنش به فشارهای مقامات آمریکایی و ادعاهای نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد درباره ضرورت بازرسی آژانس از سایت های نظامی ایران اعلام کردند که

ضرورتی برای بازدید از مراکز نظامی ایران وجود نداشته و آژانس چنین کاری را صرفا جهت ارسال یک پیام سیاسی نخواهد کرد.

کد مطلب 4078807

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