به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی، تیم آذربایجانشرقی نائب قهرمان پنجمین دوره مسابقات باشگاهی دوومیدانی جانبازان و معلولین کشور شد.
با پایان یافتن رقابتهای پنجمین دوره مسابقات باشگاهی دوومیدانی جانبازان و معلولین، تیم آذربایجانشرقی به عنوان نائب قهرمان در بخش بانوان و آقایان دست یافت.
در مسابقات بخش بانوان ۵۱ ورزشکار در قالب ۱۵ تیم باشگاهی حضور داشتند مناطق نفتخیز خوزستان با ۵۲۵۶ امتیاز قهرمان شد و آذربایجانشرقی با ۳۸۷۳ امتیاز نائب قهرمان شد و زنجان با ۳۵۷۶ امتیازسوم شد.
در بخش مردان نیز ۹۲ ورزشکار در قالب ۲۰ تیم باشگاهی شرکت کردند مناطق نفتخیز خوزستان با ۷۵۱۰ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و آذربایجانشرقی با ۷۰۱۵ امتیاز دوم شد و زنجان با۳۸۵۶ امتیاز در جایگاه سومی ایستاد.
این مسابقات به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.
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