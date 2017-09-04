به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی، تیم آذربایجان‌شرقی نائب قهرمان پنجمین دوره مسابقات باشگاهی دوومیدانی جانبازان و معلولین کشور شد.

با پایان یافتن رقابت‌های پنجمین دوره مسابقات باشگاهی دوومیدانی جانبازان و معلولین، تیم آذربایجان‌شرقی به عنوان نائب قهرمان در بخش بانوان و آقایان دست یافت‌.

در مسابقات بخش بانوان ۵۱ ورزشکار در قالب ۱۵ تیم باشگاهی حضور داشتند مناطق نفت‌خیز خوزستان با ۵۲۵۶ امتیاز قهرمان شد و آذربایجان‌شرقی با ۳۸۷۳ امتیاز نائب قهرمان شد و زنجان با ۳۵۷۶ امتیازسوم شد.

در بخش مردان نیز ۹۲ ورزشکار در قالب ۲۰ تیم باشگاهی شرکت کردند مناطق نفت‌خیز خوزستان با ۷۵۱۰ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و آذربایجان‌شرقی با ۷۰۱۵ امتیاز دوم شد و زنجان با۳۸۵۶ امتیاز در جایگاه سومی ایستاد.

این مسابقات ‌به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.