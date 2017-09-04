قیمت دارو اصلاح می شود/حل مشکلات نقدینگی صنعت دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا اصغری در گردهمایی مدیران شرکت های دارویی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: معضلاتی که اکنون در کشور وجود دارد به دلیل اعمال برخی سیاست های نادرست در ۸ سال قبل از دولت تدبیر و امید می باشد و دولت یازدهم در چهار ساله گذشته به نوعی تمام هم و غم خود را بر آوار برداری ویرانه آن دوران صرف کرد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت نقدینگی موجود خود بخود ایجاد نشده است تصریح کرد: ما در حال حاضر وارث گرفتاری های قبلی ایجاد شده در حوزه های مختلف من جمله سلامت هستیم؛ حوزه ای «چند فاکتوره» که بخش های مختلفی چون اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سبک زندگی را در بر می گیرد.

اصغری ادامه داد: نباید خیلی راحت روزهایی را که نسخه به دست از این سو به آن سو و از این شهر به شهر دیگر می رفتیم را فراموش کنیم هنوز هم داستانهایی که در آن سالها از ناصر خسرو تعریف می کنند درد آور است؛ واقعا باید شاکر باشیم برای وضعیت موجود و برای وجود وزیری که شاگرد اول کابینه است.

وی اضافه کرد: نباید زمانی را که دکتر دیناروند مسئولیت سازمان غذا و دارو را قبول کرد و بحران های دارویی موجود آن زمان را به راحتی فراموش کنیم باید قدردان همه آنهایی باشیم که ما را به شرایط مطلوب رساندند.

اصغری به طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: من که به عنوان رئیس دانشگاه در صف کار کرده ام، می دانم چه اتفاقات خوبی در حوزه سلامت رخ داده است اکنون روستا ها پزشک دارند؛ در بسیاری از آنها بیمارستان ساخته شده است و دیگر تجهیزاتی که دچار آسیب می شوند فقط از رده خارج نمی شوند بلکه تجهیزات بهتری جایگزین آنها می گردند.

وی همچنین با طرح این سئوال که مشکل نقدینگی چگونه حاصل شده است، افزود: در طرح تحول سلامت حدود ۱۱ میلیون نفر بدون پرداخت کمترین هزینه بیمه شده و خدمات سلامت دریافت کردند، اما هزینه ای که قرار بود از محل یارانه ها به یاری هزینه ها ی سلامت بیاید عملا محقق نشد و این موضوع مشکل نقدینگی را حاصل نمود.

اصغری خطاب به مدیران شرکت های دارویی، گفت: می دانیم که صنعت از ثابت نگاه داشته شدن قیمت دارو گله مند است لذا برنامه داریم بر اساس اولویت ها در کمیسیون، قیمت ها را اصلاح کنیم .

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور همه باید دست در دست هم به کمک دولت بشتابیم، افزود: صنعت در خط مقدم این اولویت مهم است لذا تلاش ما بر این است که ما هم به قدر وسع، مشکلات نقدینگی و قیمت ها را مرتفع نماییم همچنین بیمه ها باید شرایط را مشخص و میزان پوشش خود را تعیین نمایند؛ از همه مهمتر اینکه هزینه ای که به دانشگاه ها اختصاص می یابد را باید در چرخه خودش استفاده کنیم و اهتمام بورزیم که یک نقدینگی ثابت برای این امور ایجاد شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حمایت سازمان غذا و دارو از صنعت جدی است و حتما در ساختار تشکیلاتی آن به گونه ای عمل خواهد شد که تسهیل کننده فعالیت ها باشد.