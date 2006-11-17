اروپا بهترین بازار برای گاز صادراتی ایران است

عضو هیئت علمی موسسه بین المللی مطالعات انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بررسی ها نشان می دهد که اروپا بهترین بازار برای گاز صادراتی ایران محسوب می شود .

مرتضی بهروزی فر افزود : از آنجا که کسب آخرین تکنولوژی های روز دنیا دربخش بالادستی نفت وگاز از مهمترین اهداف ایران در این صنعت محسوب می شود درنتیجه ایران با صادرات گاز به اروپا می تواند به تکنولوژی و سرمایه های در دسترس این کشورها دست یابد .

وی بهترین گزینه برای صادرات گاز ایران را به صورت مایع عنوان کرد و افزود : با وجود روند رو به رشد مصرف گاز درجهان ، بازاریابی آن به دلایل فنی ، مالی و بعضا سیاسی با مشکلات و موانع بسیاری روبرو است

بهروزی فر اضافه کرد : از سویی دیگر ، صادرات گاز به صورت خط لوله با حساسیت زیادی از نظر شرایط جغرافیایی مختلف و بالا بودن هزینه ها مواجه است .

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات انرژی تاکید کرد : همچنین خطوط لوله با توجه به حساسیت زیاد آن نسبت به شرایط جغرافیایی مختلف و بالابودن هزینه آن با ملاحظات زیادی همچون انعقاد قراردادهای طولانی مدت ، اطمینان به سود آوری طرح به صورت مستقیم و غیر مستقیم ، اطمینان نسبت به امنیت خطوط لوله ، عدم تاثیر پذیری انتقال گاز از تحولات و مناسبات سیاسی طرفین و منطقه ای و همچنین امکان مشارکت مالی شرکت های بزرگ در اجرای طرح همراه است .

وی تصریح کرد : اما انتقال گاز به صورت گاز مایع باوجود هزینه های بسیار از ریسک کمتری نسبت به خط لوله برخوردار است .

به گفته بهروزی فر ، درحال حاضر ایران سالهاست که با هند و پاکستان برای صادرات گاز به میز مذاکره می نشیند بدون این که به نتیجه لازم برسد، این درحالی است که این کشورها نه تکنولوژی لازم را در این صنعت دارند و نه از سرمایه لازم برای هدایت به سوی میادین ایران و توسعه آنها برخوردار هستند.

وی تصریح کرد : هم اکنون نداشتن سرمایه لازم برای توسعه فازهای پارس جنوبی و توسعه بخش پایین دستی آن همانند دست یابی به تکنولوژی های روز دنیا برای تبدیل گاز به گاز مایع یا LNG از مشکلات ایران محسوب می شود که تمام این امکانات در دسترس کشورهای اروپایی است نه کشورهای فقیری همانند پاکستان و هندوستان.