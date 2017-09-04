مردم چچن به کشتار مسلمانان میانمار اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدها هزار نفر از مسلمانان چچنی با برگزاری تجمعی بزرگ در شهر گروزنی پایتخت این کشور با مسلمانان میانمار ابراز همبستگی کردند.

بر این اساس شرکت کنندگان در این تجمع توقف کشتار مسلمانان میانمار را خواستار شدند.

در این تجمع همچنین «رمضان قدیروف» رئیس جمهور خودمختار چچن بر لزوم توقف این کشتار، مجازات عاملان آن و تعقیب قانونی جنایات ضد بشری تاکید کرد.

به گفته وی مقامات میانمار با جلوگیری از کمک رسانی به مسلمانان، موجب مرگ آنها می شوند و باید هر چه سریعتر این روند را متوقف کنند.

شرکت کنندگان در بیانیه پایانی خود خواهان توجه جامعه جهانی به موضوع میانمار و توقف کشتار مسلمانان شدند. آنها همچنین از رئیس جمهور روسیه خواستند از نفوذ بین المللی خود برای پایان دادن به جنایت علیه مسلمانان میانمار استفاده کند.