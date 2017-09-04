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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۲:۵۵

هدف قرار دادن مواضع سعودی در نجران و جیزان توسط نیروهای یمنی

هدف قرار دادن مواضع سعودی در نجران و جیزان توسط نیروهای یمنی

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه دوشنبه شماری از مواضع نظامیان سعودی و مزدوران آنها در نجران و جیزان را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه دوشنبه تجمعات نظامیان سعودی و مزدوران آنها در نجران و جیزان واقع در جنوب عربستان را هدف قرار دادند.

در همین راستا، یک منبع نظامی اعلام کرد که توپخانه ارتش و کمیته های مردمی تجمعات نظامیان سعودی در «القنبور» را هدف قرار داده و تلفات مستقیمی به آنها وارد کرد.

این منبع همچنین افزود که یگان موشکی نیروهای یمنی چندین موشک کاتیوشا را به تجمعات نظامیان سعودی و مزدوران آنها در غرب منطقه الموسم در جیزان شلیک کرد.

یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن همچنین تجمعات مزدوران سعودی و مزدوران آنها در گذرگاه الخضراء در نجران را هدف قرار داد که به آتش سوزی در این مکان منجر گردید.

کد مطلب 4078856

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