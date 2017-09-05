سران آلمان و آمریکا خواهان تشدید تحریمها علیه کره شمالی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی دولت آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان و «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ضمن محکوم کردن آزمایش هسته ای کره شمالی، از سازمان ملل خواستند تا هرچه سریعتر با وضع تحریمهای سختگیرانه تر علیه پیونگ یانگ موافقت نماید.

«استفان سیبرت» با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که سران دو کشور آلمان و آمریکا در یک تماس تلفنی «متفقاً بر این نکته تأکید کردند که آزمایش یک بمب هیدروژنی به معنای اقدام جدید و غیرقابل قبول دولت کره شمالی برای ایجاد تنش است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «صدراعظم آلمان و رئیس جمهور آمریکا این دیدگاه را مطرح کردند که جامعه بین المللی باید به اِعمال فشار بر دولت کره شمالی ادامه دهد و شورای امنیت سازمان ملل نیز باید هرچه سریعتر تحریمهای بیشتر و سختگیرانه تری [علیه پیونگ یانگ] وضع نماید».

صدراعظم آلمان همچنین به رئیس جمهور آمریکا گفت که «این کشور برای وضع تحریمهای سختگیرانه تر اتحادیه اروپا علیه کره شمالی تلاش خواهد کرد و هدف از این اقدامات را منصرف ساختن کره شمالی از نقض حقوق بین الملل و دستیابی به راه حلی صلح آمیز برای این تعارض خواند».