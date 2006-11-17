طرح استفساریه‌ 49 نماینده مجلس برای رفع ابهام ماده 151 قانون تجارت

رئیس سازمان حسابرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسات سازمان حسابرسی با برخی از نمایندگان مجلس در خصوص ماده 151 قانون تجارت گفت : با توجه به ابهامات ماده 151 قانون تجارت مبنی بر این که گزارش تخلفات دستگاه های اجرایی توسط سازمان حسابرسی به دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع عمومی شرکت ها یا مراجع قضایی ارسال شود، 49 تن از نمایندگان مجلس طرح استفساریه ای برای رفع ابهام در این مورد تهیه کردند.

هوشنگ نادریان با اشاره به تصویب قانون تجارت در سال 1347 یعنی قبل از انقلاب، تصریح کرد: این قانون بسیار قدیمی است اما قوانینی که پس از آن به تصویب رسید، نظیر قانون دیوان محاسبات و قوانینی که در ارتباط با شرکت های دولتی درزمینه جرایم مالی و مسایل این گونه تهیه شد، تعیین تکلیف‌ها و سازوکارهای خاصی را در ارتباط با جرایم مالی دستگاه های اجرایی دارد.

وی به اختلاف نظراتی که درمورد ارسال گزارش تخلفات دستگاه های اجرایی توسط سازمان حسابرسی به مراجع قضایی یا دیوان محاسبات وجود داشت، اشاره و تصریح کرد: براساس قانون تجارت مصوب سال 1347، تا زمان برگزاری مجمع سازمان حسابرسی در تیرماه سال جاری ، گزارشات تخلفات دستگاه های اجرای به محاکم قضایی نمی رفت.

رئیس سازمان حسابرسی اضافه کرد: مجمع سازمان حسابرسی که در تاریخ 20 تیرماه سال جاری برگزار شد ، مصوب کرد که گزارشات تخلفات دستگاه های اجرایی توسط سازمان به کمیته ای حقوقی که در سازمان حسابرسی تشکیل شده ارائه شود و این گروه حقوقی پس ازبررسی، بنا به تشخیص، گزارش تخلفات راعلاوه برمراجع قبلی به محکمه قضایی نیزارسال می کند.

به گفته وی ، پس ازمشخص شدن نتیجه استفساریه مجلس ، سازمان حسابرسی بر اساس آن عمل خواهد کرد که البته مصوبه مجمع سازمان نیزبر پیگیری استفساریه تاکید دارد.

نادریان با اشاره به این که سازمان حسابرسی منتظرنتیجه استفساریه مجلس مبنی بر ادامه روند فعلی یا توقف آن می باشد، تصریح کرد: سازمان طبق نظرمجلس عمل خواهد کرد به نحوی که اگر نتیجه استفساریه ارائه گزارش به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باشد ، سازمان براساس آن انجام وظیفه خواهد کرد/