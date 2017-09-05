به گزارش خبرنگار مهر، علیحسین شهریور شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فنبازار بخش تعاون که به میزبانی کارخانه کبریت سابق زنجان برگزار شد، با بیان اینکه بیشترین حمایتی که بخش تعاونی از مسئولان مدنظر دارد، حمایتهای معنوی است, افزود: در حال حاضر از ۲۲۰ هزار شرکت تعاونی که در سطح کشور به ثبت رسیده است، فقط ۹۵ هزار تعاونی فعال است.
وی متاسفانه هنوز در ایران به افزایش سهم تعاونیها در اقتصاد ملی دست نیافتهایم که برای رسیدن به این مهم باید چند کار انقلابی انجام دهیم، تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در این راستا این است که خود تعاونگران باید در نگرششان تغییر ایجاد کنند، به عبارتی سبک مدیریت باید در تعاونیها تغییر پیدا کند. در حال حاضر در دنیا تعاونیهای نسل جدید شکل گرفته است اما در ایران هنوز نگاه سنتی به بخش تعاون حاکم است.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران با بیان اینکه خانه تعاونگران ایران رقیب هیچ دستگاهی نیست، گفت: ما همواره در کنار همه دستگاهها برای ایجاد تحول قرار گرفتهایم، بنابراین در یک کلام میتوان گفت که رسالت این خانه، سرعت بخشیدن به توسعه بخش تعاون است.
شهریور در ادامه با یادآوری اینکه مسوولان باید بخش تعاون را باور داشته باشند، باور به اینکه تعاونیها میتوانند اشتغال و تولید ایجاد کرده و فقر را از بین ببرند، افزود: از طرفی خود تعاونگران نیز باید از وجود یک مشاور و کارشناس بهرهمند شوند، به عبارت دیگر، تعاونیها باید به سمت تعالی مدیریت و پیاده کردن استانداردهای ملی و بینالمللی و افزایش بهرهوری در ساختارشان حرکت کرده و از نگاه سنتی به این بخش پرهیز کنند.
وی با تاکید بر اینکه تعاونیها باید به سمت تعالی مدیریت، پیاده کردن استانداردهای ملی و بینالمللی و افزایش بهرهوری در ساختارهایشان حرکت کنند، اظهار کرد: امروز تعاونگران از مسئولان انتظار دارند جوانان و نخبگانی را که در این حوزه فعالیت میکنند، باور داشته باشند؛ چرا که این کار باعث میشود تا روحیه جوانان و نخبگان تعاونگر بالا رفته و فعالیتها به سمت کارآفرینی و اشتغال سوق پیدا کند.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران همچنین با تاکید بر اینکه مهمترین اصل امروز، همگرایی در میان همه تشکلهای مرتبط با تعاونی است، خاطرنشان کرد: متاسفانه یکی دیگر از دغدغههای جدی تعاونیها، بحث برندسازی است که مغفول مانده است، این در حالی است که تعاونیها باید از بازار شناخته داشته باشند تا بتوانند در عرصه رقابت سرپا بایستند.
در این مراسم، نمایشگاه فنبازار بخش تعاون با ۴۲ غرفه رسما افتتاح و آغاز به کار کرد. این نمایشگاه تا ۱۹ شهریورماه میزبان علاقهمندان خواهد بود.
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