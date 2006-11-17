به گزارش خبرنگار "مهر"، وزیرصنایع و معادن در همایش انجمن تولید کنندگان فولاد پس از طرح مشکلات و مسایل از سوی تولید کنندگان بخش خصوصی فولاد ، گفت : بیش از این که شعار دهیم باید مشکلات بخش صنعت را با همفکری صنعت‌گران هر بخش برطرف کنیم.

علیرضا طهماسبی افزود: وزارت صنایع ومعادن حمایت از بخش تولید را در تمام زمینه ها از وظایف خود و تولید در کشور را بزرگ‌ترین خدمت به نظام و اقتصاد کشور می داند.

وی با اشاره به این که صنعت فولاد یک صنعت استراتژیک است، تصریح کرد: درسال 2005 حدود یک هزار و 130 میلیون تن فولاد در جهان تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال 2004معادل 9/5 درصد رشد داشت.

وزیر صنایع و معادن، میزان تولید فولاد خام در کشور در سال جاری را پنج تا شش درصد اعلام و خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه چهارم ، هدف پیش بینی شده برای تولید 17 میلیون تن فولاد باید محقق شود.

وی با اشاره به این که ایران هم اکنون بزرگ‌ترین تولید کننده فولاد خاورمیانه است، گفت: درحال حاضر ایران رتبه بیست و یکم تولید فولاد در جهان را داراست و در حال ارتقاء به رتبه بیستم است که برنامه چهارم نیز دستیابی به رتبه چهارم را هدف قرار داده است.

طهماسبی ، افزود: ارتقاء رتبه ایران در تولید فولاد جهان، نیازمند سرمایه گذاری هدفمند است به طوری که هم اکنون حدود پنج میلیون تن ظرفیت فعال در بخش نورد کشور وجود دارد که تا 1200 میلیون تن آن فعال هستند.

وی با اشاره به محدودیت در تخصیص سنگ آهن به صنعت فولاد کشور، تصریح کرد: درزمینه تولید فولاد خام باید شاهد ارزش افزوده بیشتری باشیم تا مشکل ناشی از مواد اولیه ( سنگ آهن) برطرف شود.

وزیر صنایع ومعادن بر حمایت همه جانبه از انجمن فولاد کشور به عنوان یک بخش خصوصی تاکید و خاطرنشان کرد: باید نسبت به ارتقاء سرمایه گذاری کوتاه مدت در بخش خصوصی اقدام شود.

وی بر فعال شدن ظرفیت نورد کشور تاکید کرد و گفت: براین اساس، از وجود هرگونه تعرفه منطقی درمحصولات ساخته شده دفاع خواهیم کرد و با کاهش تعرفه ها مخالفیم.

طهماسبی افزود: برای تولید رقابتی و تحقق شعار تولید محصول صادراتی باید بسترمناسب رقابت نیز برای تولید کنندگان داخلی فراهم شود و زمانی که از کاهش تعرفه ها سخن به میان می آید باید منافع دراز مدت بخش صنعت کشور درنظر گرفته شود.

وی با انتقاد ازجوایز صادراتی در کشور گفت: جوایز صادراتی پیش بینی شده در سایرکشورها قابل مقایسه با جوایزصادراتی صادرکنندگان داخلی نیست و درصورتی می توان نسبت به کاهش تعرفه ها اقدام کرد که فرصت های ایجاد شده در داخل کشور نیز یکسان با خارجیان باشد.

وزیر صنایع و معادن در راستای حمایت از بخش صنعت بر وضع نظام تعرفه ای مناسب در کشور تاکید و خاطرنشان کرد: هم اکنون سیاست وزارت صنایع و معادن کنترل واردات است به طوری که برای نخستین بار میزان واردات سه درصد کاهش یافت و درمقابل صادرات غیر نفتی 60 درصد رشد داشته است.

وی خواستارکاهش و کنترل نوسانات بازار شد، و گفت: برای جلوگیری از فشاروارده به اقشار ضعیف جامعه باید شبکه توزیع اصلاح شود، زیرا نظارت کافی بر این شبکه وجود ندارد.

طهماسبی میزان مصرف تیر آهن در کشور را 2 میلیون تن دانست و افزود: از این میزان، یک میلیون تن به صورت سلف فروخته می شد که البته کنترل قیمت در بازار کار سختی بود و چنانچه تدابیر لازم اندیشیده نشود ، مشکلات بیشتری برای سال آینده متصوراست.

وی تصریح کرد: برای حل مشکل تیر آهن در بازار، طی جلساتی با بانک مرکزی قرار شد که بخشی از مشکلات این بخش از طریق حساب ذخیره ارزی برطرف شود تا برای کنترل بازار در سال آینده بتوان شمش وارد کرد.

به گفته وزیرصنایع و معادن، ظرفیت های ایجاد شده در مواد اولیه به صورت مقطعی در اختیاربخش خصوصی گذاشته شده است .

طهماسبی با انتقاد از اخذ 3 درصد عوارض در قالب قانون تجمیع عوارض از بخش صنعت گفت: درصددیم تا این امر را در کمیسیون مربوطه حل کنیم ، زیرا اخذ 3 درصد عوارض از بخش تولید رقم بالایی است.

وی درخصوص تشکیل کنسرسیوم فولاد، افزود: این امر نیاز به زمان بیشتری دارد و برای این که این کنسرسیوم شکل حقوقی به خود بگیرد نیازمند حمایت همه جانبه هستیم و حتی برای فعال شدن هرچه سریعتر آن باید از حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی به آن اختصاص یابد.

وزیر صنایع و معادن بر کاهش قیمت تمام شده تولید در کشور تاکید وتصریح کرد: برای تحقق این امر باید سود تسهیلات بانکی به ویژه برای بخش تولید کاهش یابد و در این زمینه حتی یک قدم هم عقب نشینی نخواهیم کرد.

وی افزود: منابع بانکی کافی در کشور برای بخش تولید وجود ندارد و با وجود بسیاری از ظرفیت های تکمیل شده در کشور، درصورت تزریق منابع مالی به تولید، عرضه افزایش یافته و تورم کنترل خواهد شد.

به گفته وی ، تحقق رشد 11 درصدی بخش صنعت و 8 درصدی اقتصاد با سیستم بانکی و گردش مالی موجود در کشور بسیار مشکل خواهد بود و تمایل به سرمایه گذاری صنعتی و تولید در کشور نیازمند ایجاد بستر مناسب است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: دستیابی به اهداف سند چشم انداز دور از دسترس نیست.