۵۰۰ بنچ مارک و ۴۵ دوربین در مناطق جنگلی نوشهر نصب شده است

بهروز بائی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به‌منظور کنترل مبادی ورودی و خروجی مناطق جنگلی حساس و بحرانی حوزه این اداره ۴۵ دستگاه دوربین مداربسته نصب شد، اظهار داشت: این دوربین‌ها در ۱۵ مکان حساس و در نقاط کور جنگلی نصب شد که به‌عنوان عامل بازدارنده نقش مؤثری در کاهش قاچاق چوب داشته است و برای نصب این دوربین‌ها ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شد.

بائی لاشکی ادامه داد: هزینه خرید این دوربین‌ها توسط مجریان طرح‌های جنگلداری، شوراها و دهیاری‌ها تأمین‌شده است، همچنین باهدف جلوگیری از تجاوز به عرصه‌های منابع ملی ۵۰۰ عدد"بنچ مارک" در نقاط بحرانی نصب شد..

بائی لاشکی هزینه نصب این بنچ مارک‌ها را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: برای تأمین این هزینه از بخش اعتبارات دولتی، شوراها وخیران و دوستداران منابع طبیعی تأمین شد.

بنچ مارک‌ها، نشانه ارتفاعی سازه‌ای از بتون مسلح، در دو نوع ۷۰۰ کیلوگرمی و یک تنی است و ۷۰ سانتی‌متر آن در زیرزمین و ۸۰ سانتی‌متر آن بالای سطح زمین قرار دارد و به دلیل وزن زیاد، متخلفان نمی‌توانند به‌آسانی آن را تخریب و یا جابجا کنند.

اداره منابع طبیعی نوشهر-رویان حدود ۱۰۷ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی را تحت پوشش دارد.