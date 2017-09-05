جایزه ادبی واو فراخوان داد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره جایزه ادبی واو (آثار داستانی متفاوت سال)، فراخوان خود را منتشر کرد.
بر اساس این فراخوان، از تمام نویسندگان و ناشران خواسته شده تا ۳ نسخه از رمانهای ایرانی خود را که چاپ اول آنها در سال ١٣٩٥ بوده، تا پایان شهریورماه به نشانی صندوقپستی ۵۹۷-۱۹۵۸۵ ارسال کنند.
داوری مرحله اول این جایزه، با دریافت اولین اثر، آغاز خواهد شد.
این جایزه ادبی در طول سال های گذششته به صورت سالانه برگزار و از میان آثار رسیده به دبیرخانه آثار ادبی متفاوت از منظر ساختار و محتوای ادبی را برگزیده است.
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