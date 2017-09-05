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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۲

جایزه ادبی واو فراخوان داد

جایزه ادبی واو فراخوان داد

چهاردهمین دوره جایزه ادبی واو فراخوان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره جایزه‌ ادبی واو (آثار داستانی متفاوت سال)، فراخوان خود را منتشر کرد.

بر اساس این فراخوان، از تمام نویسندگان و ناشران خواسته شده تا ۳ نسخه از رمان‌های ایرانی خود را که چاپ اول آنها در سال ١٣٩٥ بوده، تا پایان شهریورماه به نشانی صندوق‌پستی ۵۹۷-۱۹۵۸۵ ارسال کنند.

داوری مرحله اول این جایزه، با دریافت اولین اثر، آغاز خواهد شد.

این جایزه ادبی در طول سال های گذششته به صورت سالانه برگزار و از میان آثار رسیده به دبیرخانه آثار ادبی متفاوت از منظر ساختار و محتوای ادبی را برگزیده است.

کد مطلب 4078955
حمید نورشمسی

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