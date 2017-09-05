به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو در بازدید از روستاهای شهرستان دره شهر با بیان اینکه خوشبختانه کشور ما هم به لحاظ جاذبه های طبیعی و هم آثار و ابینه های تاریخی دارای جاذبه های فراوانی است، گفت: بنیاد مسکن از برنامه سوم در تعداد قابل توجهی از روستاها طرح های گردشگری و بهسازی و احیاء بافت های با ارزش را شروع کرده آثار و نتایج بسیار خوبی هم این کار داشته و در روستاهایی که این طرح انجام شد، میزان تردد گردشگرها و افزایش درآمد مردم به خوبی قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده که ۳۰۰ روستای هدف گردشگری و روستاهای دارای بافتهای با ارزش تهیه و اجرای طرح های ویژه ای در آنها صورت بپذیرد، این طرح ها توسط بنیاد مسکن و با همکاری و هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انجام خواهد شد.

وی افزود: انتخاب این روستاها در دست اقدام است و تعدادی از این روستاها در کارگروه ملی مورد تصویب قرار گرفته که با اعتبار مصوب شده که اعتبار نسبتا خوبی هم است و تخصیص مرحله اول که سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده امیدوار هستیم که کارهای گسترده تری را در برنامه ششم مورد انجام قرار دهیم.

معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور افزود: در استان ایلام و بالاخص شهرستان دره شهر با توجه بازدیدی که از تعدادی از روستاها داشتیم، زمینه و پتانسیل بسیار خوبی برای فعالیت های گردشگری وجود دارد.

وی افزود: با استفاده از ظرفیتهای محلی کمک و مشارکت خود مردم، استفاده از منابع استانی و کمک های که توسط دفتر مرکزی ما انجام خواهیم داد، تعدادی از روستاها انتخاب شوند و این روستاها با همکاری و مشارکت مردم، خصوصا بخش خصوصی در صورت همکاری، آمادگی داریم بستر و زمینه های مناسب را برای ورود گردشگران فراهم کنیم، بهینه سازی محیط روستا را انجام داده و زمینه ای بشود برای جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری در مناطق روستایی کشور که طبیعتا توسعه این مناطق و افزایش درآمد مردم بسیار اثر گذار خواهد بود.

شاملو در ارتباط با تسهیلات اعطایی در این زمینه بیان گفت: ما در زمینه گردشگری آمادگی این را داریم که از تسهیلات مسکن روستایی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال به صورت ویژه در اختیار کسانی که در زمینه بحث گردشگری بخواهند مسافر کاشانه ایجاد کنند قرار بدهیم و تسهیلات مسکن و کمکهای جنبی هم بصورت بلاعوض در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت، مشروط به این که ضوابط و مشخصات فنی را که در اختیار آنان قرار داده می شود رعایت کنند.