نتایج آزمایش DNA خانواده شهدای منا تا هفته آینده اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی افزود: برنامه ریزی دقیق و منسجم، انتخاب نیروهای بسیار کارآمد برای عملیات اجرایی حج، ارائه آموزش های لازم در دوره زمانی کوتاه، همکاری خوب مسئولان عربستان و همچنین تغییر محسوس رویکرد آنها نسبت به برخورد با حجاج ایرانی از دیگر عوامل مهمی بود که موجب شد آنچه نماینده ولی فقیه به مردم قول داده بود، برای حجی عزتمندانه و آرام،‌ تحقق یابد.

وی با بیان اینکه حساسیت نسبت به حج امسال و نگرانی از محدودیت زمانی،‌ موجب شد با جدیت بیشتری کار دنبال شود، گفت:‌ در حوزه های مختلف از جمله مشاعر، ساختار ویژه ای دیده بودیم و با توجه به نگرانی هایی که در این بخش حساس وجود داشت حتی ستاد بحران نیز پیش بینی شده بود.

رییس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: بزرگترین نگرانی و دغدعه ما مربوط به مشاعر و بحث گرمازدگی بود که با توجه به برنامه ریزی خوبی که شد با مشکلی مواجه نشدیم و با تمهیداتی که در نظر گرفته شد از جمله چادرهای مناسب،‌ تامین کافی آب و یخ،‌ و لوازم مورد نیاز، حجاج دچار آسیب نشدند.

محمدی خاطرنشان کرد: برنامه عزیمت به جمرات نیز یکی از نکات بسیار مهم بود که با دقت نظر دو طرف و با جدیت پیگیری شد و با در نظر گرفتن مسیرهای رفت و برگشت مشخص،‌ استقرار نیروها در طول مسیر، برقراری نظم و زمانبندی مناسب، هیچ آسیبی متوجه حجاج ایرانی نشد.

وی برنامه عملیات پرواز زائران را یکی از پیچیده ترین بخش های حج در حوزه اعزام و بازگشت برشمرد و گفت: در مرحله اعزام با توجه به فشار کاری بالایی که وجود داشت ۷۵ درصد حجاج ما توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی منتقل شدند وهمین روال برای بازگشت هم انجام می شود.

محمدی ادامه داد: اولین گروه حجاج ما از بامداد روز سه شنبه ۱۴ شهریور از جده راهی ایران می شوند و مجموعه پروازهای ما از روز چهارشنبه از دو فرودگاه جده و مدینه خواهد بود که به طور مساوی ۶ پرواز در هر فرودگاه انجام می شود.

از ۱۹ شهریور پروازهای مدینه بعدی شروع می شود

وی اضافه کرد: از ۱۹ شهریور که عملا پروازهای مدینه بعدی ها، شروع خواهد شد، طبیعتا حجم پرواز های جده به دو برابر خواهد رسید و در فرودگاه مدینه همان پروازهای قبلی انجام خواهد شد.

رییس سازمان حج و زیارت اظهارکرد: تلاش می کنیم در فرصتی که تعیین شده تا اواخر ذی الحجه حجاج مدینه قبل به ایران بازگردند و حجاج مدینه بعد هم تا حدود ۵ یا ۶ محرم به کشور اعزام شوند.

محمدی به پیگیری ها برای مشخص شدن وضعیت هفت تن از شهدای فاجعه منا نیز اشاره کرد و گفت: در مذاکرات با وزیر حج عربستان این موضوع قبلا مطرح شده بود به همین دلیل ۷ تن از عزیزانی که مشخصا مزار شهید آنها مشخص نیست در این موسم حج با ما همراه شدند.

وی افزود: قبل از ایام تشریق با هماهنگی وزارت حج و صحه عربستان آزمایش DNA گرفته شد و مطابق گفته آنها، فرایندی حدودا ۱۵ روزه دارد که با توجه به اینکه یک هفته از آزمایش می گذرد، امیدواریم که نتیجه زودتر مشخص شود.

وی خاطرنشان کرد: در طول مذاکراتی که با وزیر حج عربستان داشتیم، موارد مربوط به فاجعه منا، ریشه یابی آن، دیه شهدا بر اساس قاعده «قتیل الزحام» و همچنین دیه شهدای مسجدالحرام وعده داده شده بود و طبیعی است که مساله همچنان مصرانه در جلساتی که داشتیم مطرح کردیم و دنبال خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: اخیرا هم در جلسه ای که با وزیر حج عربستان داشتیم، تایید کردند که این مساله را بررسی می کنند و نتایج را بعد از موسم حج خواهند داد.

رییس سازمان حج و زیارت در بخش دیگری از این نشست خبری ویژگی هایی متفاوت از حج امسال را برشمرد و گفت:‌ یکی از بحث های که در فضای مجازی به صورت منفی به آن پرداخته شد بحث مچ بندها بود که از ابتدا تا انتهای کار به لحاظ طراحی ایده و ساخت در ایران انجام شد و به لطف خدا همه حجاج با وسواس از آن استفاده کردند و اثر روانی خیلی خوب و اطمینان بخشی ایجاد کرد.

وی افزود: راهنمایان ما محدود هستند اما در کاروان ها افرادی با نرم افزاری ویژه این مچ بندها که در اختیار داشتند به کمک راهنمایان آمدند و به راحتی حجاج را از طریق این مچ بندها و نرم افزار به سمت محل اسکان هدایت می کردند.

محمدی حضور بیش از ۱۵ هزار زائر اهل سنت در مناسک حج امسال و برنامه ریزی برای اعزام آنها به منا در روز ترویه را از دیگر ویژگی ها برشمرد و ادامه داد: از دیگر نکاتی که امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، کنترل سیستماتیک و مانیتور کردن حرکت زائران از مکه به عرفات و همچنین رصد حرکت کاروان ها از زمان خروج از چادرها در منا تا رسیدن به جمرات و مسیر بازگشت بود که یک مدیریت میدانی بسیار مناسب انجام شد و این اقدامات برای سال های آتی نیز تقویت می شود.

ارائه خدمات پزشکی در مشاعر مختص ایرانی ها بود

وی بحث پیشگیری و مواجهه با گرمازدگی در موسم حج را یکی از دغدغه های اصلی دیگر عنوان کرد و گفت: علی رغم اینکه به هیچ کشوری اجازه داده نشد در مشاعر خدمات پزشکی ارائه کند، یکی از ویژگی های تفاهم نامه ما با عربستان سعودی این بود که صرفا به جمهوری اسلامی ایران مجوز داده شد خدمات پزشکی بدهد و در منا بیمارستان صحرایی داشته باشد.

رییس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه تنها در موسم مشاعر ۱۵۰۰ زائر در عرفات و ۶۵۰۰ زائر در منا مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند و ویزیت شدند،‌ اظهارکرد: امکانات خوبی ایجاد شد و نتیجه اش این بود که شاهد بحران و مساله ای در حوزه بیماری ها نباشیم.

۱۳ حاجی در مکه فوت کردند

وی تعداد افرادی که تاکنون از مجموع ۸۶ هزار و ۳۰۰ حاجی،‌ به رحمت خدا رفتند، ۱۳ نفر عنوان کرد و گفت: این افراد هم عمدتا به دلیل کهولت سن و نارسایی قلبی که از قبل مواجه بودند، جان باختند که در مقایسه با سال های گذشته عدد بستری در بیمارستان ها و همچنین تعداد فوتی ها بسیار کمتر بوده است.

محمدی درباره شرایط اسکان در مدینه و محدودیت ها در این زمینه گفت: وضعیت اسکان در مدینه به دلیل تخریب گسترده ای که در منطقه مرکزی صورت گرفته از نظر تعداد کم هتل ها، بسیار نامناسب است و خیلی کشورها اقامت خود را در این شهر کاهش داده اند.

وی افزود: به دلیل اینکه هیچ هتلی در سال های اخیر منطقه مرکزی مدینه منوره ساخته نشده است طبیعتا هتل های موجود قدیمی ترهستند بنابراین وضعیت کلی اسکان در مدینه نسبت به مکه ضعیف تر است البته نه به این معنی که وضعیت نامطلوب است اما در مقایسه با مکه که حدود ۴۰ درصد هتل های ما امسال نوساز و جدید بود، برابری نمی کند.