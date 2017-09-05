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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸

رئیس شوراری شهر تهران:

سوگندنامه شهرداران قانونی شود

سوگندنامه شهرداران قانونی شود

رئیس شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: قانونی شدن سوگند شهرداران پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه ادای سوگند توسط شهردار از ابتکارات شورای پنجم بود، گفت: از فرماندار محترم و شورای عالی استان ها می خواهم که موضوع سوگندنامه را قانونی کنند تا در تمامی شوراها به اجرا دربیاید.

او همچنین با اشاره به رزومه اجرایی محمدعلی نجفی گفت: وی شش سال در شورای شهر تهران حضور داشت و ۱۰ سال نیز به عنوان وزیر آموزش و پرورش فعالیت کرد. معاوت ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور و ... از دیگر سمت های او است بنابراین تجربه بالایی برای انجام این مسئولیت دارند.

وی با اشاره به تهیه متن سوگندنامه گفت: در ۳۰ جلسه آغازین شورای پنجم که هنوز رسمیت نداشت بحث میثاق نامه شهردار تهران مطرح شد که به پیشنهاد برخی به سوگندنامه تغییر کرد.

وی ادامه داد: متن سوگندنامه توسط کمیسیون نظارت منتخبان به ریاست امینی تشکیل شده بود و پیش از رای رسمی به نجفی، وی موافقت خود برای قرائت سوگندنامه را اعلام کرده بود و قرار بود در اولین جلسه که امکان حضور فراهم شود این سوگندنامه ادا شود.

کد مطلب 4079016
نورا حسینی

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