سوگندنامه شهرداران قانونی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه ادای سوگند توسط شهردار از ابتکارات شورای پنجم بود، گفت: از فرماندار محترم و شورای عالی استان ها می خواهم که موضوع سوگندنامه را قانونی کنند تا در تمامی شوراها به اجرا دربیاید.

او همچنین با اشاره به رزومه اجرایی محمدعلی نجفی گفت: وی شش سال در شورای شهر تهران حضور داشت و ۱۰ سال نیز به عنوان وزیر آموزش و پرورش فعالیت کرد. معاوت ریاست جمهوری و مشاور رئیس جمهور و ... از دیگر سمت های او است بنابراین تجربه بالایی برای انجام این مسئولیت دارند.

وی با اشاره به تهیه متن سوگندنامه گفت: در ۳۰ جلسه آغازین شورای پنجم که هنوز رسمیت نداشت بحث میثاق نامه شهردار تهران مطرح شد که به پیشنهاد برخی به سوگندنامه تغییر کرد.

وی ادامه داد: متن سوگندنامه توسط کمیسیون نظارت منتخبان به ریاست امینی تشکیل شده بود و پیش از رای رسمی به نجفی، وی موافقت خود برای قرائت سوگندنامه را اعلام کرده بود و قرار بود در اولین جلسه که امکان حضور فراهم شود این سوگندنامه ادا شود.