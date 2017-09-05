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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱

۳۰ درصد مناطق شهر دهدشت تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند

۳۰ درصد مناطق شهر دهدشت تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند

یاسوج- مدیر امور آبفای شهری دهدشت گفت: حدود ۳۰ درصد مناطق شهر دهدشت تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد، داریوش فقهی‌پور در بازدید از پروژه توسعه شبکه فلاضلاب شهر دهدشت اظهار کرد: توسعه شبکه فاضلاب از برنامه‌های اصلی آبفای دهدشت است.

وی با بیان اینکه طی ماه گذشته بیش از  شش کیلومتر به شبکه فاضلاب شهر دهدشت افزوده شد، اظهار کرد: این میزان توسعه شبکه فاضلاب توسعه شبکه فاضلاب توسط شش پیمانکار و شش نقطه شهر انجام شده است.

وی از نصب بیش از ۱۵۰ انشعاب فاضلاب طی یک ماه اخیر و در محل توسعه شبکه فاضلاب  خبر داد و گفت: استقبال اهالی شهر دهدشت نسبت به نصب انشعاب فاضلاب رو به رشد است.

فقهی پور با بیان اینکه نصب انشعاب فاضلاب تاثیر بسزایی در حفظ محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی دارد، بیان کرد: آگاه سازی شهروندان برای نصب انشعاب فاضلاب و مزایای آن توسط کارشناسان آبفای شهری دهدشت در حال انجام است.

کد مطلب 4079029

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