تبریز از فرزند شهید خود میزبانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم تبریز امروز از فرزندی از این دیار استقبال کردند که ۳۴ سال برای در آغوش کشیدنش چشم به راه بودند، شهید حسن جنگجو متولد ۱۳۳۹ در یک خانواده مذهبی تبریزی که پیکر پاکش از عملیات هایی چون «فتح المبین» و «مسلم بن عقیل» و «والفجر ۴» یادگارهایی در جای جای بدن دارد.

پیکر مطهر شهید جنگجو مشهور به فهمیده آذربایجان در حالی ۹ صبح امروز در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی در سالن حجاج با استقبال مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور آذربایجان وارد تبریز شده، که ۳۴ سال پیش در عملیات خیبر همانگونه که آرزویش بود، با پای مجروح و برهنه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

بر اساس اعلام صورت گرفته در خصوص برنامه های تشییع و بزرگداشت این شهید والامقام، مراسم وداع با این همرزم شهید چمران امروز (سه شنبه) بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد شهید شمعچیان واقع در خیابان عباسی بالاتر از توانیر برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع شهید فهمیده آذربایجان نیز چهارشنبه ۱۵ شهریور ساعت ۹:۳۰ از میدان شهدا به سمت میدان ساعت انجام و مراسم بزرگداشت این شهید نیز پنج‌شنبه ۱۶ شهریور از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در مسجد شهید شمعچیان برگزار می‌شود.