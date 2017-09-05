به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین کاظمی امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمانشاه اظهار داشت: ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز از هجدهم لغایت بیست و چهارم شهریور ماه امسال در پردیس سینما فرهنگ کرمانشاه برگزار می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با بیان اینکه ۲۰۰۰ اثر درسطح کشور به دبیرخانه جشنواره فیلم سبز ارسال شده است، گفت: آثاری از کشورهای آمریکا، سوئد، فرانسه، روسیه، ایتالیا، انگلستان و... به دبیرخانه ارسال شده است.

کاظمی بااشاره به اینکه فیلم مادر زمین ساخته خانم شیرزادی در کرمانشاه اکران می‌شود، گفت: انیمیشن، مستندهای کوتاه و بلند در این جشنواره اکران می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌های زیست محیطی در رأس برنامه‌های دولت دوازدهم قرار دارد، گفت: کرمانشاه جزو استان‌های پیشرو در بحث تنوع زیستی است، ۴۵ گونه پستاندار، ۱۸۰ گونه پرنده، ۳۳ گونه خزنده و ۱۲۰۰ گونه گیاهی را داریم.

کاظمی بااشاره به چهار منطقه تحت حفاظت سازمان محیط زیست استان کرمانشاه افزود: منطقه حفاظت شده بیستون نیاز به اصلاحات مرزی دارد و با مشکل معارض مواجه است.

وی به مشکل فاضلاب شهر کرمانشاه اشاره و بیان کرد: ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تصفیه خانه و ساماندهی فاضلاب شهر کرمانشاه نیاز است و در این زمینه اقدامات خوبی با همکاری بانک توسعه زیرساخت آسیا در دست اقدام است.

کاظمی در ادامه به پروژه بازیافت زباله کرمانشاه اشاره و اظهار کرد: روزانه ۶۰۰ تن زباله در کرمانشاه تولید می‌شود که ۷۰ درصد آن به کود کمپوست و مابقی جداسازی می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه به وجود ۳۵ واحد آلاینده در کرمانشاه اشاره کرد و افزود: اعتبارات خوبی برای بازیافت زباله در شهرستان های اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب پیش بینی شده است.