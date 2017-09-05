چهارشنبه های سفید رصد می شود/ پلیس مقابل مردم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت ها و دستاوردهای پلیس در امر حجاب و عفاف گفت: این دومین سالی است که جشنواره حجاب و عفاف به میزبانی نیروی انتظامی برگزار می شود و امیدواریم با دائمی شدن دبیرخانه این جشنواره شاهد فعالیت های آن در همه مراکز استانها باشیم.

منتظرالمهدی اظهار داشت: قوام هر جامعه به هنجارمندی تک تک اعضای آن جامعه بستگی دارد. یک هنجار همیشه در برابر یک ناهنجاری ایجاد می شود و خوشبختانه با توجه به سابقه فرهنگی و دینی کشور ما، هنجارهای اجتماعی مبتنی بر مذهب و فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه ۲۷ دستگاه بر طبق قانون متولی امر حجاب و عفاف در جامعه هستند تأکید کرد: پلیس آخرین ایستگاه در امر حجاب و عفاف در جامعه است و طبق برآوردها و پیمایش های انجام شده، بسیار موفق در امر حجاب و نهادینه کردن آن در جامعه درخشیده است. هرچند که ما اعتقاد داریم فعالیت در امر حجاب و عفاف در جامعه، فعالیت های سلبی نیست.

معاون اجتماعی ناجا با اعلام اینکه بیش از ۷۰ درصد از زنان جامعه ما بر طبق پیمایش های انجام شده به حجاب اعتقاد دارند افزود: حجاب در جامعه یک ارزش محسوب می شود و ناجا در زمینه حجاب و عفاف وظایف خود را به درستی انجام داده است. قوه قضائیه نیز همراه با پلیس پای کار بوده و فعالیت های خوبی را در این زمینه انجام داده اما باید دیگر دستگاه ها و شرکای مسئول نیز پای کار بیایند تا کمتر شاهد ناهماهنگی و بی برنامگی های موجود در جامعه باشیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره یکه تاز بودن پلیس در امر حجاب و عفاف و همچنین فعالیت های گشت های ارشاد در سطح جامعه گفت: سعی کردیم تک تک پرسنل ناجا را که در گشتهای ارشاد حضور دارند تحت آموزش های مدیریت رسانه ای درآوریم. در این زمینه توفیقات خوبی نیز حاصل شده است. پلیس وظیفه دارد ارزشهای اسلامی را حفظ کند و در این زمینه به هیچ عنوان کوتاه نمی آید. پلیس در برابر مردم نیست.

منتظرالمهدی درباره کمپین هایی که در فضای مجازی با عنوان چهارشنبه سفید نیز ایجاد شده است، اظهار داشت: پلیس فتا همه فعالیت های فضای مجازی را با دقت رصد می کند و می توان ادعا کرد نبض فضای مجازی در دست پلیس فتا است. ۵۰ درصد از فعالیت های افرادی که چهارشنبه سفید را برگزار می کردند، کم شده است و امیدواریم با اقداماتی که درزمینه فرهنگی و همچنین رصد فعالیت های مجازی انجام می شود شاهد تعطیل شدن چنین برنامه های هنجارشکنانه در جامعه باشیم.