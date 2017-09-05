۱۰۰ پروژه برق رسانی در کرمان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، محمود شهبا گفت: این پروژه ها در قالب تامین برق متقاضیان جدید، رفع افت ولتاژ و برقرسانی به روستاهای فاقد برق، روشنایی معابر ورودی روستاها است.

شهبا گفت: این پروژه ها شامل ۲۵ پروژه رفع افت ولتاژ، ۱۳ پروژه توسعه و اصلاح شبکه برق، ۲۶ پروژه تامین برق روستایی، ۴۰ پروژه تامین روشنایی معابر ورودی در شهرستان های کرمان، رفسنجان، انار، زرند، شهربابک، نوق است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان با بیان اینکه تعداد بیش از ۱۰ پروژه در هفته دولت با اعتباری بالغ بر ۳۸ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال کلنگ زده شده است، گفت: این پروژه ها شامل تامین روشنایی در شهرستان کوهبنان با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال و تامین برق متقاضیان برق مسکن مهر در شهرستان کرمان با اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال و رفع افت ولتاژ مناطق مختلف کرمان و تامین روشنایی شهرک خواجو با اعتبار ۱۱ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال است.

شهبا از توسعه شبکه و تامین برق متقاضیان فاقد شبکه در روستای الله آباد خبرداد وگفت: با برنامه ریزی به عمل آمده و با تامین اعتبار مبلغ ۹ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال در ظرف مدت سه ماه کار برق رسانی به این شهرک انجام خواهد شد.

وی با قدر دانی از مساعدت های بی دریغ استاندار کرمان و مدیرعامل شرکت توانیر اذعان داشت: برای اجرای این پرژه ها بیش از ۹۲.۹۳۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که ۱۰۶ پروژه از محل اعتبارات استانی و دو پروژه از محل اعتبارات ملی تامین و به بهره برداری رسیده است.